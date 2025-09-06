Estudiantes de secundaria hicieron sus prácticas en la Subsecretaría de Energía

Durante dos semanas, estudiantes del Colegio Santa Teresa de Jesús de la ciudad de Neuquén fueron recibidos por las distintas direcciones de la Subsecretaría de Energía e Hidrocarburos, donde conocieron de primera mano el funcionamiento de áreas técnicas y administrativas que hacen al desarrollo de la actividad hidrocarburífera en la provincia.

Como parte de la jornada y gracias a la colaboración de Pan American Energy, realizaron una visita al yacimiento Lindero Atravesado, acompañados en esta ocasión por los profesionales Juan Mendiberri, Beatriz Morales y Carolina Brito. Esta instancia les permitió observar en territorio los procesos productivos, las medidas de seguridad y el trabajo coordinado entre el Estado y la industria.

Para muchos estudiantes, la experiencia significó un primer acercamiento real al mundo profesional. Según comentó Morena Contreras, que planea estudiar Ingeniería en Petróleo en Neuquén, “me pareció una experiencia bastante linda, me pude llevar cosas que no sabía y adquirimos un montón de conocimientos nuevos y experiencias en estas dos semanas que estuvimos acá”. En la presentación que realizaron los estudiantes en forma de cierre, sostuvo: “Nosotros lo vemos como ir y prender la hornalla para calentar el agua, pero no nos damos cuenta de que hay un proceso detrás de todo esto y hay gente trabajando”.

En la misma línea, Santino Aguayo, que se prepara para ingresar a la Tecnicatura en Hidrocarburos, les aconsejó a adolescentes y jóvenes: “Si les interesa estudiar acerca del petróleo, que se centren en eso y presten atención”.

Por su parte, Martín Alcapan, futuro estudiante de la Tecnicatura en Seguridad e Higiene, comentó: “Fue una linda experiencia, nos recibieron muy bien, todos los días aprendimos algo más”. El estudiante también valoró la visita a campo: “Fuimos a un yacimiento, a un pozo, era el 170 de Pan American Energy. Después fuimos a una planta donde convertían el gas, estuvo muy bueno”. Y reflexionó sobre la importancia de los recursos neuquinos: “Vaca Muerta es muy importante para el país. Por eso hay que cuidarla y explotarla sustentablemente”.

Desde 2003 estudiantes del colegio realizan prácticas educativas en la Subsecretaría de Energía e Hidrocarburos.