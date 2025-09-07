Neuquén multiplica la llegada del gas a sus localidades

El Gobierno de la Provincia del Neuquén desarrolla un ambicioso plan de inversión en obra pública para asegurar que cada rincón del territorio cuente con acceso al gas natural. El programa incluye la construcción de gasoductos, la instalación de plantas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), la asistencia energética en zonas sin redes y la ampliación de la capacidad existente en las ciudades más pobladas, con el objetivo de lograr cobertura total en todas las localidades neuquinas.

En ciudades como Neuquén Capital y Zapala, la distribución está a cargo de Camuzzi Gas del Sur S.A., bajo regulación del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Allí el suministro se realiza mediante gasoductos que transportan gas directamente desde los yacimientos. Sin embargo, localidades turísticas y en crecimiento como Villa La Angostura y San Martín de los Andes han enfrentado limitaciones para nuevas conexiones, debido a que las inversiones históricas no acompañaron la expansión demográfica y económica.

Para dar respuesta a estas comunidades, el Gobierno provincial asumió un rol activo en la expansión del servicio. En Añelo, por ejemplo, más de mil familias no contaban con gas al inicio de la actual gestión. Gracias a obras conjuntas entre la provincia e YPF, ese número se redujo a menos de la mitad y se proyecta que ninguna vivienda quede sin acceso al servicio. La obra permitirá multiplicar por ocho la capacidad de gas que llega a la localidad, acompañando el crecimiento poblacional y la expansión industrial de Vaca Muerta.

En localidades donde la red de gas aún no llega, la provincia implementa soluciones alternativas. En Caviahue, la empresa pública Hidenesa opera una planta de GLP que abastece mediante transporte en camiones y posterior gasificación para distribución local. Este modelo se replica en otras localidades como Manzano Amargo, Varvarco, Las Ovejas, Andacollo, Los Miches, Tricao Malal, Barrancas, El Huecú, Taquimilán, Loncopué, El Cholar, Bajada del Agrio, Aluminé, Villa Pehuenia, Las Coloradas y Villa Traful.

Además, en zonas sin red, la provincia asegura calefacción y cocción de alimentos mediante tarifas eléctricas promocionales y subsidios invernales gestionados por el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), así como a través del Plan Calor, que distribuye leña en áreas rurales y cordilleranas.

Un avance destacado se concretó en Los Guañacos, localidad del Alto Neuquén, donde se instalaron cañerías conectadas al gasoducto. Desde hace dos meses, los habitantes acceden por primera vez al gas natural con condiciones similares a las de las grandes ciudades, gracias a la operación de Hidenesa.

El gobierno provincial enfatizó que estas inversiones buscan revertir la paradoja histórica de Neuquén: ser la mayor productora de gas de Sudamérica y al mismo tiempo tener sectores sin acceso pleno al recurso. Con infraestructura, asistencia energética y programas complementarios, la provincia avanza hacia un modelo energético más equitativo y sostenible, que garantice que todos los neuquinos tengan gas en sus hogares.