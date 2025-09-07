Evacuaron a un poblador de Quilanlahue tras sufrir una grave lesión

Un hombre que se encontraba en la zona de Quilanlahue debió ser evacuado de urgencia este domingo luego de sufrir una lesión en una de sus extremidades.

Si bien aún no hubo confirmación oficial, se presume que la persona habría sufrido una fractura de fémur, lo que motivó la rápida intervención de los equipos de emergencia.

En el operativo de rescate participó un helicóptero de la Provincia, que trasladó al herido hasta la cancha de polo, donde una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) lo esperaba para su derivación al Hospital Dr. Ramón Carrillo.

Además del personal del Parque Nacional Lanín, en el procedimiento intervinieron Bomberos Voluntarios, quienes colaboraron con las tareas de asistencia y apoyo logístico.

"Quilanlahue" en la provincia de Neuquén, Argentina, se refiere al Cerro Quilanhue, una montaña ubicada en el departamento de Lácar. Esta elevación, con una altura de aproximadamente 1673 metros, es un destino popular para el senderismo y el montañismo, con rutas y senderos en las cercanías de San Martín de los Andes.

*NOTICIA EN DESARROLLO