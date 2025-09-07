"Mi Ciudad Corre" celebró su cuarta edición con récord de 10 mil participantes

En el marco de los festejos por el 121° aniversario de la ciudad, se llevó a cabo una nueva edición de la carrera “Mi Ciudad Corre”, una de las propuestas deportivas más esperadas del año, que este año tuvo el récord de participación de 10.000 personas. El evento congregó a familias, corredores de élite y personas con sus animales no humanos, fomentando la inclusión y la actividad física.

El intendente Mariano Gaido celebró que hubo "más de 10 mil personas corriendo, disfrutando un día de actividad física" y aseguró que en la carrera "se podía sentir la energía neuquina". Además, agradeció a PAE Energy por el acompañamiento. Julieta Corroza, que participó de la corrida, resaltó la gran cantidad de gente y describió el evento como "una fiesta".

Antes de correr, María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete, festejó el buen clima y puntualizó que se habían organizado instancias que permitían que todo el mundo pueda participar. Mauricio Serenelli, secretario de Vinculación Estratégica, describió que una "marea" de corredores cruzó la ciudad. “Lo más importante que está toda la familia, que es un evento recreativo que todos disfrutan, y que es un evento competitivo en el que están los mejores exponentes de la región”, expresó.

Luciana De Giovanetti , secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, reforzó el concepto sobre las políticas públicas sostenidas en el tiempo que hacen que este tipo de eventos se consoliden anualmente, generando repercusión en todo el país. La funcionaria hizo hincapié en que la carrera se diseñó bajo los ejes de inclusión y equidad impulsados por el intendente Gaido. "No solo participan deportistas de élite, sino también personas con discapacidad y familias con sus animales no humanos. Este trabajo articulado genera condiciones de igualdad y demuestra que la ciudad de Neuquén es cada vez más convocante", afirmó.

Resaltó que 200 familias participaron en la caminata de los animales no humanos y que la actividad es una marca registrada de la ciudad, “es decir, mi ciudad corre, es un evento que del cual somos observados en la provincia, en el país y en el mundo”.

Ganadores de la carrera

• Ganador 21K masculino: Alexis Corrías de General Roca (01:07:23).

• Ganadora 21K femenino: Malena Elizabeth Trecanao, de Cipolletti (01:22:30).

• Ganador 10K masculino: Roque Alejandro Benegas, de Cinco Saltos (00:32:46).

• Ganadora 10K femenino: Silvia Ivana Colipi, de Piedra del Águila (00:40:06).

La largada oficial fue a las 9.30 en el monumento a San Martín. El calentamiento previo estuvo a cargo de Jorge Da Rodda y los profesores municipales. El recorrido continuó por las calles céntricas para luego ingresar al Paseo Costero. La organización de la carrera contó con la colaboración crucial de la policía de la provincia y el Sistema de Emergencias.