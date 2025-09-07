Más de 1.000 corredores enfrentaron los desafíos de la montaña en Villa Pehuenia Moquehue

Con una mañana nublada y viento de la Cordillera de los Andes, Villa Pehuenia Moquehue vivió una jornada inolvidable. Desde temprano, los más de 1.000 corredores llegaron al Muelle Turístico y Paseo Recreativo para desafiar los circuitos de 10k y 21k. Familias y amigos acompañaron con entusiasmo, generando un ambiente festivo y de apoyo constante.

El Volcán Batea Mahuida, con el sol asomando en la cima, alentaba a los participantes. “Tenemos todo listo para que quienes nos eligieron como destino de deportes tengan una gran jornada”, expresó De Gregorio, quien este año también participó en los 10k.

El Intendente destacó que Instituciones locales, Policía de Neuquén, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Centro de Salud, Bomberos Voluntarios y la Municipalidad trabajaron en la seguridad y logística del evento.

A las 11:00, el cronómetro dio la largada y los corredores comenzaron su desafío de montaña, mientras el público disfrutaba de la costa del lago Aluminé y de la Feria de Artesanías y Gastronomía, con quince puestos de comidas y productos locales para acompañantes y corredores.

El Intendente de Villa Pehuenia Moquehue, Arturo de Gregorio, destacó que “el evento logrado entre la empresa Patagonia Eventos, la Comunidad Mapuche Puel y la Municipalidad demuestra que en estos tiempos el trabajo en equipo hace la diferencia. Inversión privada, puesta en valor del patrimonio natural y cultural, y gestión logística y difusión del Estado local resulta una combinación que ya desde el año pasado logramos equilibrar para que a todos nos vaya bien”, en relación a la firma de convenios para recibir el ASICS K21.

Los podios

Categoría masculina K10

Pereyra Néstor Osvaldo – 00:41:27 Peralta Iván Franco – 00:41:51 Acuña Kevin Daniel Alejandro – 00:42:50

Categoría femenina K10

Hernández Erica Gisela – 00:50:53 Muñoz María Benedita – 00:52:04 Callejas Sofía Milagros – 00:53:04

Categoría masculina K21

Muñoz Soto Gabriel Fernando – 01:42:57 Pereyra Sergio Gustavo – 01:44:03 Del Collado Marcelo – 01:47:18

Categoría femenina K21