El fin de semana se correrán los K21 Villa Pehuenia Moquehue 2025

La localidad neuquina de Villa Pehuenia Moquehue se prepara para vivir una verdadera fiesta deportiva y cultural con la llegada de la ASICS K21 2025, una de las competencias de trail running más esperadas del calendario nacional. Con más de 1.000 corredores inscriptos y atletas de distintas provincias y de Chile, la cita será el sábado 6 y domingo 7 de septiembre en el Paraíso de la Patagonia.

Los circuitos de 21 y 10 kilómetros fueron diseñados para ofrecer un desafío exigente en plena montaña, atravesando senderos de tierra y nieve entre araucarias milenarias, con ascensos al volcán Batea Mahuida y al parque de nieve de la comunidad Mapuche Puel.

Desde allí, los corredores podrán contemplar vistas únicas de lagos cristalinos y cordones montañosos que enmarcan un recorrido tan demandante como inolvidable.

La experiencia comenzará el sábado 6 a las 10 con la entrega de kits en el Salón de Actividades Físicas N°1 (SAF 1). Ese día, se llevará a cabo la prueba especial Atardecer en la Montaña dará la bienvenida a corredores y visitantes con propuestas gastronómicas patagónicas, música en vivo y artesanías locales, consolidando el espíritu de integración y camaradería.

La competencia principal se correrá el domingo 7 a las 11 desde el Muelle Turístico y Paseo Recreativo, donde también habrá stands gastronómicos y de artesanos para quienes acompañen la carrera.

Además de la gran participación de corredores amateurs, la edición 2025 contará con la presencia de referentes del trail running argentino como Marcelo del Collado (Tandil), Karen Cejas (una de las principales exponentes femeninas), Sergio Pereyra (atleta de élite con trayectoria internacional) y Ramiro Alias, joven promesa en distancias largas.

La ASICS K21 Villa Pehuenia Moquehue combina deporte, naturaleza e integración cultural, con la participación de ciudades chilenas que enviarán corredores, reforzando el vínculo deportivo y turístico entre ambos lados de la cordillera.