Accidente en la montaña: hombre de 87 años trasladado al hospital tras caer de un caballo

El Parque Nacional Lanín informó que durante la jornada de hoy se realizó un rescate en el Cerro Milico, ubicado en la Zona Sur del Parque Nacional, tras el accidente de un hombre de 87 años.

Según el parte oficial, el poblador cayó de su caballo y fue aplastado por el mismo, lo que le provocó fracturas en el fémur y la cadera.

La Central Sur del ICE Lanín activó de inmediato el protocolo de rescate, movilizando a 15 rescatistas de ICE SMA y ICE Junín, junto a Guardaparques de la zona, quienes realizaron la atención prehospitalaria y prepararon al herido para su porteo vía terrestre hasta el punto donde un helicóptero de la Provincia de Neuquén lo trasladó al Hospital de San Martín de los Andes.

El operativo contó con la participación de ICE Lanín, Guardaparques Zona Sur, Bomberos de San Martín de los Andes, Hospital Ramón Carrillo, SIEN SMA y Provincia de Neuquén, destacándose la coordinación entre todas las instituciones para garantizar una evacuación segura y rápida del adulto mayor.