¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 07 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
. Dolor y conmoción en la región

De la búsqueda a la tragedia: confirmaron la muerte de Milton García y su sobrino Martín

Lo que comenzó como una desesperada búsqueda terminó en la peor noticia. Los dos jóvenes habían desaparecido el sábado al salir de un local nocturno en Ingeniero Huergo. Tras horas de rastrillajes en la zona de Tres Puentes, la Policía confirmó el hallazgo de sus cuerpos y la moto en la que se movilizaban

Por Redacción

Domingo, 07 de septiembre de 2025 a las 19:09
PUBLICIDAD

La comunidad de Ingeniero Huergo y Godoy vive horas de profunda tristeza tras la confirmación de la muerte de Milton García y su sobrino Martín Obreque, quienes habían desaparecido en la madrugada del sábado.

Los jóvenes fueron vistos por última vez el sábado a las 7:10 de la mañana, al salir del local Cataleya en Huergo. Las cámaras de seguridad mostraron que intentaban encender una moto Honda Titan azul 150cc, que no arrancó, por lo que continuaron caminando por la avenida Juan Domingo Perón. Desde ese momento, no hubo más rastros de ellos: sus celulares dejaron de responder llamadas y mensajes, lo que incrementó la preocupación familiar.

La angustia fue creciendo con el paso de las horas, y la familia pidió a la comunidad colaboración para dar con su paradero. Mientras tanto, la Policía inició rastrillajes en distintos puntos de la zona.

La primera señal apareció en la jornada del domingo, cuando en las inmediaciones de Tres Puentes, en Godoy, los efectivos hallaron pertenencias de los jóvenes y la moto en la que se trasladaban. Poco después, fue encontrado el cuerpo de Martín Obreque, de 20 años.

Tras intensas tareas de búsqueda, finalmente se confirmó lo peor: también fue hallado el cuerpo de Milton García, lo que confirmó la trágica hipótesis. De manera extraoficial, los investigadores analizan que los jóvenes habrían sufrido un despiste en moto y posterior caída al canal, donde la corriente los arrastró.

La noticia sacudió a toda la región, que siguió con angustia la desaparición de los dos jóvenes y hoy acompaña en el dolor a sus familias y seres queridos.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD