De la búsqueda a la tragedia: confirmaron la muerte de Milton García y su sobrino Martín

La comunidad de Ingeniero Huergo y Godoy vive horas de profunda tristeza tras la confirmación de la muerte de Milton García y su sobrino Martín Obreque, quienes habían desaparecido en la madrugada del sábado.

Los jóvenes fueron vistos por última vez el sábado a las 7:10 de la mañana, al salir del local Cataleya en Huergo. Las cámaras de seguridad mostraron que intentaban encender una moto Honda Titan azul 150cc, que no arrancó, por lo que continuaron caminando por la avenida Juan Domingo Perón. Desde ese momento, no hubo más rastros de ellos: sus celulares dejaron de responder llamadas y mensajes, lo que incrementó la preocupación familiar.

La angustia fue creciendo con el paso de las horas, y la familia pidió a la comunidad colaboración para dar con su paradero. Mientras tanto, la Policía inició rastrillajes en distintos puntos de la zona.

La primera señal apareció en la jornada del domingo, cuando en las inmediaciones de Tres Puentes, en Godoy, los efectivos hallaron pertenencias de los jóvenes y la moto en la que se trasladaban. Poco después, fue encontrado el cuerpo de Martín Obreque, de 20 años.

Tras intensas tareas de búsqueda, finalmente se confirmó lo peor: también fue hallado el cuerpo de Milton García, lo que confirmó la trágica hipótesis. De manera extraoficial, los investigadores analizan que los jóvenes habrían sufrido un despiste en moto y posterior caída al canal, donde la corriente los arrastró.

La noticia sacudió a toda la región, que siguió con angustia la desaparición de los dos jóvenes y hoy acompaña en el dolor a sus familias y seres queridos.