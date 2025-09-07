Cuál es la hipótesis policial sobre la muerte de los jóvenes desaparecidos en Huergo

La comunidad de Ingeniero Huergo y Godoy atraviesa horas de profunda tristeza tras la confirmación de la muerte de Milton García y su sobrino Martín Obreque, quienes habían desaparecido en la madrugada del sábado.

Los jóvenes fueron vistos por última vez a las 7:10 de la mañana al salir del local Cataleya en Huergo. Las cámaras de seguridad mostraron que intentaban encender una moto Honda Titan azul 150cc, que no arrancó, por lo que continuaron caminando por la avenida Juan Domingo Perón. Desde ese momento, no hubo más rastros: sus celulares dejaron de responder, aumentando la preocupación de familiares y amigos.

La familia pidió colaboración de la comunidad mientras la Policía iniciaba rastrillajes en distintos puntos de la zona. La primera señal de su paradero llegó el domingo, cuando en la zona de Tres Puentes, en Godoy, los efectivos encontraron pertenencias de los jóvenes y la moto en la que se desplazaban. Minutos más tarde, fue hallado el cuerpo de Martín Obreque, de 20 años.

Milton García y su sobrino Martín Obreque habían desaparecido en la madrugada del sábado.

Tras intensas búsquedas, también se confirmó la muerte de Milton García, dando fuerza a la hipótesis que los investigadores manejan de manera extraoficial: los jóvenes habrían sufrido un despiste mientras circulaban en moto, cayendo al canal, donde la corriente los arrastró.

La tragedia conmocionó a toda la región, que siguió con angustia la desaparición de los jóvenes y hoy acompaña en el dolor a sus familias y seres queridos.

Las cámaras de seguridad mostraron que intentaban encender una moto Honda Titan azul 150cc, que no arrancó, por lo que continuaron caminando.

Las autoridades continúan analizando los detalles de lo ocurrido para esclarecer con exactitud la mecánica del accidente.