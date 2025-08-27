Valentina Sur inaugura 25 cuadras de asfalto y avanza con 350 más

La Municipalidad de Neuquén inauguró la pavimentación de 25 cuadras en el sector 99 Viviendas de Valentina Sur y avanza con la ejecución de un total de 350 cuadras en el barrio. Las obras forman parte del programa Orgullo Neuquino, que prevé 3.000 nuevas cuadras de asfalto en toda la ciudad.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, destacó:

“Ya estamos con el proceso de licitación de otro tramo de Urbanización Bosch. El objetivo es llegar al 100% del pavimento en este sector”.

Detalles técnicos de la obra

El proceso de pavimentación incluye:

Preparación del terreno y movimiento de suelo.

Ejecución de cordones cuneta y pluviales.

Revisión y adecuación de redes de agua y cloacas.

Pavimentación final con fondos municipales.

La subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, recordó que Valentina Sur “es uno de los barrios con mayor demanda histórica de asfalto” y que la planificación comenzó con recorridos de colectivos, luego avenidas troncales y, finalmente, los cuadrantes internos.

Contexto: Plan Orgullo Neuquino

La jefa de Gabinete, María Pasqualini, informó que este plan, presentado en el mes aniversario de la ciudad, ya alcanzó más de 3.400 cuadras de asfalto y 20 avenidas troncales.

“Hace seis años que mantenemos superávit y estas obras se financian con presupuesto propio”, remarcó.

Además, anticipó que la ciudad celebrará su 121° aniversario el 12 de septiembre con la inauguración del nuevo edificio del Polo Científico Tecnológico.

Próximos pasos en Valentina Sur

Actualmente continúan las obras en Urbanización Bosch y se prevé la contratación de nuevos sectores en los próximos días. Los accesos a las avenidas troncales y las conexiones con el paseo costero ya están listos.