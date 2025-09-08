Nace el Instituto Vaca Muerta, donde formarán a quienes construyen el futuro de Neuquén ¿cuándo inaugura?

Un nuevo capítulo para Neuquén

La firma de un convenio entre la Municipalidad de Neuquén, el Gobierno provincial e YPF dio nacimiento al Instituto Vaca Muerta, un espacio de formación técnica y de investigación que comenzará a funcionar el próximo 1 de marzo en el Polo Tecnológico.

El anuncio será en el marco de la Oil & Gas en Buenos Aires y abre una puerta enorme para el futuro educativo y productivo de la provincia.

Para María Pasqualini, jefa de Gabinete de la ciudad de Neuquén, en dialogo con Am550, se trata de "un hito de mucho peso para la ciudad, la provincia y la región".

"Un instituto que va a formar a los futuros empleados de Vaca Muerta, pero que además va a capacitar y actualizar a los operarios que hoy funcionan, porque el resto de las operadoras van a poder capacitar a su personal, investigar tecnología, etcétera, porque Vaca Muerta es energía es producción es gas es petróleo, pero también es conocimiento", valoró Pasqualini.

Capacitación y empleo de calidad

El Instituto Vaca Muerta tendrá como objetivo formar a los futuros trabajadores de la industria energética, capacitar y actualizar al personal que ya se desempeña en Vaca Muerta y ofrecer herramientas de innovación a todas las operadoras que integran la cuenca.

Contará con simuladores, laboratorios, aulas y espacios de investigación de última generación. El objetivo es claro: garantizar empleo de calidad, innovación permanente y mayor seguridad en la producción.

Un Polo Tecnológico que crece

El Instituto funcionará en la Nave 1 del Polo Tecnológico de Neuquén, inaugurada en septiembre, y se convertirá en el corazón de un distrito que seguirá creciendo con proyectos de alto impacto.

Allí ya tienen tierras asignadas cuatro universidades: la UNCo, la UTN, la Universidad de la Patagonia y la UFLO, además de una escuela de robótica y un instituto de investigación biomédica.

Se trata de un verdadero ecosistema de conocimiento e innovación que posicionará a Neuquén en el mapa nacional e internacional.

Energía, conocimiento y futuro

Vaca Muerta no solo es gas y petróleo: también es conocimiento, innovación y nuevas oportunidades. El Instituto Vaca Muerta marca el inicio de una etapa en la que Neuquén no solo será motor energético del país, sino también un polo de formación e investigación de referencia.