Añelo estrenó un Centro de Día y el primer mamógrafo de Vaca Muerta

El gobernador Rolando Figueroa encabezó en Añelo la inauguración de un Centro de Día Comunitario y la puesta en marcha del primer mamógrafo de la Región Sanitaria de Vaca Muerta. La obra se concretó con una inversión de más de 160 millones de pesos, ejecutada a través de Corfone SA y con el acompañamiento de la empresa Pluspetrol.

Durante la presentación, el mandatario estuvo acompañado por autoridades locales y regionales. El intendente de Añelo, Fernando Banderet, participó del acto junto al ministro de Salud, Martín Regueiro, y la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza. También asistieron referentes de Pluspetrol y jefes comunales de distintas localidades vinculadas a la Región Vaca Muerta.

El nuevo espacio comunitario busca fortalecer la atención en salud mental y adicciones, con un abordaje integral y enfoque de género. El centro, de 150 metros cuadrados, contará con equipos multidisciplinarios capacitados para brindar acompañamiento personalizado y dispositivos de trabajo comunitario, consolidándose como un paso clave en el acceso a la atención psicológica y social en la región.

Por su parte, el hospital local incorporó un mamógrafo de última generación, lo que permitirá realizar estudios preventivos sin que las mujeres deban trasladarse a otras ciudades. El diagnóstico temprano, considerado clave frente al cáncer de mama, estará disponible por primera vez en Añelo y garantizará una cobertura equitativa dentro del sistema público de salud neuquino.

Con esta instalación, cada región sanitaria de Neuquén ya cuenta con al menos un equipo de estas características. El gobierno provincial destacó que la medida busca reducir desigualdades en el acceso a la prevención y garantizar que todas las mujeres, sin importar su lugar de residencia o situación económica, tengan la posibilidad de realizar controles periódicos y de calidad.