Siguen las inauguraciones por el aniversario de Neuquén: la Avenida Soldi conecta la Ruta 7 con el oeste

Ya queda poco para el corte de cinta de la nueva avenida que ya garantiza la conectividad de la Ruta 7 con el oeste de la ciudad, en el marco del proyecto que busca agilizar el tránsito por toda la ciudad, aspirando a recorrerla en 15 minutos.

Se trata de la Avenida Soldi, que tiene más de 1.000 metros lineales e incluye dos ramales, un bulevar central, veredas, bicisenda y cordón cuneta.

La inversión es municipal y supera $2.500.000. Sobre ella, en su momento, el intendente Mariano Gaido destacó que “será la nueva gran troncal en la zona norte de la ciudad”.

Ciudad conectada en tan sólo 15 minutos

“Conecta Raúl Alfonsín con Huilén, Los Paraísos, el Polo Tecnológico y también el oeste. Tendrá doble carril, un bulevar en el medio y una bicisenda que, a futuro, se conectará con Parque Norte” agregó.

El funcionario además, en declaraciones efectuadas a lo largo de las distintas instancias de la obra subrayó que “será una de las grandes avenidas que vamos a tener, y es fundamental para la conectividad no sólo del oeste sino también para el desafío de la ciudad de los 15 minutos”.

La apertura formal de esa importante arteria coincidirá con las actividades que se anticiparán al aniversario n°121 de la ciudad. Será este miércoles, dos días antes del nuevo cumpleaños, que se celebrará el viernes 12.