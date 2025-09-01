Neuquén comenzó el mes aniversario con la inauguración de dos avenidas que cambiarán la ciudad

Con la presencia del intendente Mariano Gaido y del gobernador Rolando Figueroa, se inauguraron este lunes las avenidas República de Eslovenia y Los Paraísos, realizadas íntegramente con fondos neuquinos, marcando el inicio de las celebraciones por el 121° aniversario de la ciudad. Esta doble inauguración, que implicó una inversión de más de 10 mil millones de pesos, establece un nuevo ingreso a la ciudad por la Autovía Norte, conectando con el Polo Tecnológico, el oeste y el centro.

Gaido destacó que la obra se trata de una “excepción en el país” y agradeció el acompañamiento del gobernador, de una gran cantidad de vecinos, del presidente de Vialidad Neuquén, José Dutsch; de representantes de la Universidad Nacional del Comahue, diputados y concejales.

Las nuevas avenidas, según el intendente, se lograron gracias a que tanto la Municipalidad como la Provincia tienen las cuentas ordenadas. Recordó que la avenida Los Paraísos era una obra que había garantizado la Nación y que por la inacción, los neuquinos tomaron la decisión de realizarla. “Hablamos junto con el gobernador y dijimos: ‘No podemos paralizar una sola obra en la ciudad de Neuquén capital’, así que destinamos presupuesto del superávit, que es el esfuerzo de los neuquinos, y se continuó la obra inmediatamente con empresas neuquinas”.

El gobernador Figueroa resaltó que en Neuquén se elige el trabajo en conjunto y la solución de problemas, en lugar de peleas. “Y así -dijo- trabajando unidos con Mariano, con todas las personas de su equipo, que lo vienen haciendo de hace muchos años y muy bien, como un ejemplo en la Patagonia y en el país, tenemos una gran oportunidad los neuquinos de estar festejando una nueva obra con el superávit que tiene la Municipalidad de Neuquén”.

Reveló entonces que, además de esta obra estratégica de conectividad vial, “en conversación con Mariano, esto va a seguir en Bajada de Maida, vamos a visitar próximamente la calle Río Colorado, ya estamos con Futaleufú y vamos a llegar desde acá a Balsa Las Perlas”.

Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, explicó que la obra es el “resultado de muchísimo trabajo” y que forma parte de las 25 troncales que se están construyendo en la ciudad como parte del Plan Orgullo Neuquino para la “ciudad de los 15 minutos”.

La nueva traza vial permite a los conductores ingresar a la ciudad por la avenida República de Eslovenia y continuar por Los Paraísos hasta el Polo Tecnológico, donde pueden optar por dirigirse hacia al oeste a través de la avenida Huilén, o seguir por Soldi hasta la avenida Raúl Alfonsín para continuar hacia el centro.

La avenida Eslovenia corre en paralelo a la Autovía Norte, con la que conecta, y Los Paraísos a Casimiro Gómez. Ambas avenidas fueron construidas por la empresa Omega. En total, se pavimentaron más de 100 cuadras en todo el sector.

Nicola destacó la transformación de esta zona de la meseta. Señaló que actualmente se está trabajando en la nueva infraestructura eléctrica, requerida porque en el sector se ubicaba el antiguo basural, para completar la iluminación de las flamantes avenidas.

La agenda por el aniversario de Neuquén continuará con más inauguraciones. El miércoles se presentará el nuevo parque automotor para la recolección de residuos en la avenida Mitre, frente al Museo Nacional de Bellas Artes. El jueves, se inaugurará un cruce en la avenida Mosconi y el asfalto en la calle El Cholar.

El viernes se habilitará la plaza del Balcón de la Ciudad, y el sábado, la ciudad deportiva en el barrio Confluencia. El desfile aniversario será el sábado 13 a las 14 en la nueva avenida Obrero Argentino. El mes de festejos contará también con la inauguración del edificio principal del Polo Tecnológico y la apertura de la Feria Internacional del Libro el 12 de septiembre.