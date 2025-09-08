Tras la derrota de Milei, Alberto Weretilneck advierte al Gobierno: "La gente le dijo que no al gobierno nacional”

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, no dejó pasar el golpe que sufrió Javier Milei en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y lanzó un mensaje directo a la Casa Rosada: el presidente tiene que leer el voto popular y entender que el interior del país está cansado del destrato.

Desde el Salón Gris de la Casa de Gobierno, el rionegrino bajó línea con crudeza. Primero buscó relativizar el impacto local de la elección bonaerense: “Cada elección es una foto del momento, no creo que tenga trascendencia en nuestra provincia de cara a lo que viene en octubre”. Pero acto seguido encendió la mecha contra el oficialismo nacional.

La mejor manera de cuidar nuestros intereses es con diputados y senadores nacionales que defiendan al interior

“El gobierno hizo de esta elección una bandera, y la gente le dijo que no”, sentenció. Y fue más allá: “Este es uno de los gobiernos nacionales que más ha destratado, que más ha olvidado y que más le ha faltado el respeto al interior del país. No sólo en lo económico, también en lo simbólico: lo vemos en las rutas, en las obras, en los jubilados, en las universidades, en todo”.

En el mismo tono, Weretilneck advirtió que la verdadera defensa para provincias como Río Negro estará en las urnas de octubre. “La mejor manera de cuidar nuestros intereses es con diputados y senadores nacionales que defiendan al interior”, recalcó. En referencia también a la lista del oficialismo provincial que él eligió con Facundo López y Andrea Confini como candidatos a senador y el ex ministro de Desarrollo Social Juan Pablo Muena, a diputado.

Sobre las legislativas de octubre, aseguró que lo sucedido en Buenos Aires "es una elección muy acotada en la Provincia" y remarcó que "No creo que tenga algún tipo de trascendencia, en el caso de nuestra provincia, mirando a las otras elecciones que se avecinan hacia adelante”.

Sobre la posibilidad de diálogo con Milei tras la derrota: "Hay que ver de qué manera reacciona el gobierno, que de alguna manera se involucró y tomó como propia esta elección a nivel nacional. El gobierno tiene evaluar el mensaje de las urnas, y no sé cómo van a reaccionar, qué es lo que harán. No es tema nuestro, es un tema del gobierno nacional”.

“No es un tema en el que nosotros podamos decir o podamos analizar o evaluar. Creo que es una elección que tiene múltiples lecturas y ahora, obviamente, el que más tiene que leer el mensaje de las urnas es el gobierno nacional, que hizo de esta elección una bandera. Y bueno, evidentemente la gente le dijo que no”, resaltó el gobernador.

La derrota de Milei en Buenos Aires encendió las alarmas en la Casa Rosada, pero también abrió un nuevo capítulo en la relación con los gobernadores. Weretilneck, con un ojo en el Congreso y otro en las necesidades rionegrinas, ya dejó claro cuál será su estrategia: marcar distancia y reclamar que el presidente escuche lo que las urnas acaban de gritarle en la cara.