Neuquén compra mucho más barato que Nación

El gobierno de la provincia de Neuquén compró los mismos lentes a un precio sensiblemente menor a lo que lo hizo el gobierno nacional; y esa situación no pasó desapercibida gracias al oportuno posteo de un diputado provincial.

“No hubo esa inflación”, posteó en su cuenta de Instagram el diputado Marcelo Bermúdez, y agregó: “La Neuquinidad llega al equilibrio fiscal comprando mejor, no eliminando prestaciones”.

Para acreditar sus dichos, el referente del PRO neuquino, difundió documentación. El expediente provincial da cuenta de la compra, en noviembre de 2024, de 25 lentes intraoculares a un precio de 90.024 pesos cada uno. Mientras que, en la documentación del PAMI, consta que -en julio de 2025- ese organismo nacional compró 5.520 unidades a 157.759,40 pesos cada una. La ecuación no cierra: más unidades a peor precio.

La diferencia es de 67.735 pesos por unidad y la queja del diputado llega en un momento complicado para el gobierno de Javier Milei, producto del escándalo por las presuntas coimas en el área de discapacidad, el freno a los aumentos jubilatorios y otras cuestiones relacionadas con las políticas sociales. El PAMI es, precisamente, la obra social de los jubilados y una de las cajas más importantes del país.

El conductor del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (así se llama el PAMI) es Esteban Leguízamo, de quien se asegura que reporta directamente a Karina Milei y a Lule Menem.

Cataratas

Los lentes intraoculares plegables (LIO) son lentes artificiales flexibles que se implantan en el ojo, generalmente durante una cirugía de cataratas, para reemplazar el cristalino nublado. Se denomina nublado al cristalino del ojo que se torna opaco, con lo que pierde su transparencia natural y deteriora la visión.

Ahora bien, la condición de plegables permite que los lentes sean introducidos en el ojo a través de una incisión pequeñay que se desplieguen en su lugar, lo que facilita una recuperación rápida y minimiza la posibilidad de astigmatismo irregular. Estos lentes permanentes están hechos de materiales como silicona o acrílico y ayudan a enfocar la luz en la retina para mejorar la visión.