Senillosa dio el puntapié al plan de lentes escolares en Neuquén

El programa Salud Escolar se puso en marcha en las escuelas 91 y 268 de Senillosa, donde el ministerio de Salud comenzó este lunes con la evaluación oftalmológica de los estudiantes. La iniciativa apunta a detectar precozmente patologías oculares y entregar lentes correctivos a quienes lo necesiten, con el objetivo de prevenir dificultades en el aprendizaje.

La estrategia se enmarca en un abordaje integral que incluye salud visual, controles bucodentales, vacunación y valoración antropométrica. Estos controles ya se desarrollan en distintas instituciones educativas de la provincia, fortaleciendo la política de atención primaria orientada a los niños y niñas en etapas clave de su desarrollo escolar.

La Provincia de Neuquén destinó 500 millones de pesos para la compra de 4.000 lentes correctivos y un servicio integral de inspección ocular. Las evaluaciones se realizan en las mismas escuelas, lo que facilita la accesibilidad de los estudiantes y garantiza una cobertura territorial amplia en las siete regiones sanitarias.

En las primeras escuelas de Senillosa ya se aplicaron pruebas de agudeza visual, y los niños diagnosticados con alguna patología serán atendidos por un oftalmólogo matriculado de la provincia. Posteriormente, recibirán los lentes correctivos correspondientes, asegurando así la detección temprana de problemas que puedan afectar su rendimiento académico.

El programa llegará también a Las Ovejas y abarcará a estudiantes de Confluencia, Lagos del Sur, Limay, Comarca, Alto Neuquén, Pehuén y Vaca Muerta. De esta manera, las instituciones educativas se convierten en un primer eslabón de detección visual, en un período crítico para la consolidación de habilidades de lectura y escritura.

El proceso de contratación se realizó mediante una licitación pública con una duración inicial de 12 meses, prorrogables por seis más. La iniciativa se sustenta en la Ley 2302, que adhiere a la normativa nacional de protección integral de la niñez, garantizando derechos y aportando un alivio económico a familias que ya no deberán destinar recursos a la compra de anteojos.