Solo ocho provincias cumplen con los 190 días de clases: cuál es la situación de Neuquén

Un informe realizado por el Observatorio Argentinos por la Educación destaca que este año 11 provincias planificaron menos de 760 horas de clase para los estudiantes de jornada simple en el nivel primario: sus calendarios escolares quedaron por debajo del mínimo establecido por el Consejo Federal de Educación (CFE) para 2025.

Según lo acordado en el CFE, 2.013.611 de alumnos tendrán que recuperar las horas de clase que les falten para llegar a tener al menos 760 horas (equivalentes a 190 días de clase en jornada simple): representan el 42% de la matrícula de primaria a nivel nacional.

Los datos surgen del informe “Calendarios escolares 2025”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Gustavo Zorzoli (educador y ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires), María Sol Alzú y Leyre Sáenz Guillén (Observatorio de Argentinos por la Educación).

Las 11 provincias que no alcanzan el mínimo de horas de clase para los alumnos de jornada simple son San Juan (756), San Luis (756), Santa Cruz (748), Chubut (744), Tucumán (740), Buenos Aires (732), Tierra del Fuego (728), Formosa (720), Chaco (716), Jujuy (708) y La Rioja (708). En el caso de Neuquén son 769 horas de clase planificados y Río Negro 760.

El documento releva los días de clase programados oficialmente por los ministerios provinciales y no su cumplimiento efectivo, que puede verse afectado por paros, problemas de infraestructura, ausencias docentes, problemas climáticos u otros factores. El informe subraya que en Argentina no existen datos oficiales sobre la cantidad de días efectivos de clase.

Según Zorzoli son muy pocas las provincias que cumplen con el calendario escolar de 190 días de clases. “Solo siete provincias y la ciudad de Buenos Aires cumplen con los 190 días de clases. La situación más crítica se da en Chaco, Jujuy y La Rioja que no cumplen con la ley nacional y sus calendarios están publicados en la web de estos ministerios”, comentó Zorzoli. En el caso de Neuquén cumple con 181 días de clase.

En el caso de Neuquén, Zorzoli dijo que sin descontar las jornadas hay 189 días de clases pero cuando se descuentan las jornadas quedan 181. “Incorporan en promedio una jornada adicional por mes”, dijo.

Dijo que a nivel nacional el promedio de jornadas es de dos o tres por mes y en Neuquén se supera las cuatro.

Gustavo Zorzoli cuestionó permitir pasar de grado a estudiantes que adeuden materias.

En cuanto al resto de la Patagonia dijo que Santa Cruz tiene 187 días, Chubut 186, Tierra del Fuego 182. A esto hay que sumarle también los días de paro.

“En los últimos años veníamos mejorando el promedio de la cantidad de días de clases a nivel nacional. Sin embargo ahora de 187 pasamos a 185. Los chicos pierden la posibilidad de aprender porque el día de clases es la condición necesaria”, cuestionó.

Las cifras del nuevo informe sobre calendarios escolares surgen de contabilizar la cantidad de días y de horas de clase previstos de acuerdo con el inicio y finalización del ciclo lectivo en cada provincia. De ese total se restaron los feriados nacionales y provinciales, el receso invernal y, en un segundo escenario, se descontaron también las jornadas institucionales previstas en días lectivos.

“Del análisis de estos datos, lo que más sorprende es que haya tres jurisdicciones que no cumplan con la ley –un calendario de 180 días de clase– y que no corrijan este desatino. En el mismo sentido, es inverosímil que en 16 de las 24 jurisdicciones, es decir, casi en el 67%, no se respete el acuerdo por el cual los miembros del Consejo Federal de Educación resolvieron unánimemente prever 190 días de clase. Si los ministros de las provincias no pueden o no quieren hacer efectiva esta norma, ¿qué podemos esperar del resto del sistema educativo?”, analizó Zorzoli, coautor del informe.

Las consecuencias de pasar de año sin aprobar todas las materias

“La demagogia educativa se ha vuelto una moneda corriente en la República Argentina. Es más fácil que un ministro firme una resolución permitiendo pasar de nivel a chicos que deben muchas materias, eso refleja la educación en Argentina”, criticó Zorzoli.

El profesor señaló que el problema de dejar pasar a los chicos adeudando materias como Matemática, Lengua, Inglés, Historia, Geografía es que “cuando lo sentamos en una silla en el grado o año siguiente sin conocimientos básicos, no va a entender nada”, reflexionó.

La entrevista completa a Gustavo Zorzoli: