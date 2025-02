Le robaron todos sus ahorros a menos de un mes de cumplir su sueño en España

Marco Bruno Pruccoli se crio a las orillas del río Limay y empezó a remar así como aprendió a caminar. Ha dedicado toda su vida al canotaje y hace poco abrió una escuela del deporte pero, este domingo, le destruyeron la puerta de su casa y le robaron todos los ahorros que tenía para cumplir su sueño en España.

En comunicación con Mejor Informado, Bruno expresó su cansancio ante la ola de robos e inseguridad que atraviesa su cuadra. "No puedo salir de mi casa a pasear a mi perra. No puedo ni salir al rio un ratito que me entran a robar en y dos o tres minutos se llevan todo", explicó con mucha impotencia.

Su casa está ubicada en el bajo de la ciudad de Neuquén. Últimamente, su cuadra viene experimentando muchos hechos de violencia, como el caso de la encargada de un local de indumentaria que la encerraron en el baño para robarle, o una barbería en la esquina, que la vaciaron a menos de una semana de abrir.

"Nos han robado a todos los vecinos de la cuadra, la calle es tierra de nadie, sobre todo los fines de semana porque hay mucho comercio", explicó. Y este domingo, lamentablemente, entraron a su casa.

Bruno compite hace años en el canotaje.

"Me entraron por el patio, destruyeron la puerta de atrás", dijo. "Se llevaron mi computadora que es lo que más lamento porque ahí tengo todos mis proyectos, las planificaciones y los papeles para el viaje", agregó. Además, ingresaron a su habitación y le dieron vuelta toda su ropa.

Desde entonces, Bruno no duerme tranquilo. "Estoy super perseguido a la noche, cualquier ruido me despierto", dijo. Además, comentó que le da miedo salir a hacer las compras y dejar su casa sola.

Estudió educación física para seguir perfeccionándose en la enseñanza del canotaje.

Aparte de todo esto, se llevaron sus ahorros que guardaba en una lata. Mes a mes, depositaba algún billete que sumaba para, poco a poco, concretar ese sueño que tanto espera cumplir este año.

El sueño de seguir creciendo en el canotaje

Hace más de 8 años, Bruno da clases de canotaje pero el deporte lo apasionó desde siempre. Cuando creció, estudió Educación Física apuntando a esta disciplina y se dedica exclusivamente a eso. Además de enseñarlo, está constantemente compitiendo y forma parte de la Legión Neuquina de Canotaje.

"Amo lo que hago y tengo la gracia divina de poder comer de lo que me gusta", dijo acerca de la pasión que también convirtió en trabajo.

"Durante mucho tiempo no lo pude hacer, pero lo logré. Vivo de esto y es lo que me apasiona", expresó. Incluso, hace poco tiempo, abrió una escuela de canotaje en el balneario Sandra Canale de Neuquén. Bruno abrió su propia escuela de canotaje en Neuquén.

Con la intención de seguir creciendo, en marzo de este año tiene el objetivo de viajar a España para capacitarse aún más. Aprovechando el invierno que tiene menos demanda, partirá rumbo al viejo continente por seis meses.

Va a viajar a la "cuna" del canotaje, Asturias, al norte del país a hacer un curso con la Federación Española de Canotaje -los últimos campeones olímpicos-. "Es mi objetivo este año y no voy a permitir que me roben el sueño que vengo laburando desde siempre para lograrlo", dijo contundentemente.

Cómo ayudar a Bruno Pruccoli

Luego de lo que ocurrió el domingo, la comunidad se moviliza para asegurarse de que pueda cumplir este tan esperado viaje. Sus amigos de Patagonia Rugby Club, donde jugó por años al rugby, organizaron una colecta para ayudarlo a juntar un poco de dinero.

"Con eso que recaudamos voy a hacer una venta de pollos al horno con papas", explicó. Con esto, espera juntar, al menos, lo necesario para comprar los pasajes de avión. "La gente se copó, mis amigos me están dando una mano", dijo agradecido.

La gran venta será el próximo viernes 7 de marzo. Además, para aquellos que quieran colaborar, pueden ayudarlo al siguiente alias: Marco.profe.kayak. En el mensaje que difunden sus seres queridos, se lee: "el siempre está cuando uno necesita una mano, sería un buen momento para devolverle todo lo que da".