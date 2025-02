Viáticos: con aumento y todo, Neuquén paga menos que Nación 

Una nueva polémica se instaló, este lunes, en la administración pública provincial y tiene que ver con los viáticos que, producto de las medidas de austeridad que puso en marcha el gobernador Rolando Figueroa, estaban literalmente anclados en poco más de 7 mil pesos por día.

La misérrima suma generaba las quejas y el descontento natural de quienes tenían que viajar para desempeñar sus tareas en el interior, ya que, por supuesto, no les alcanzaba para afrontar los gastos. Entre ellos, agentes de Vialidad, de los servicios de emergencia y de áreas esenciales que brindan servicios imprescindibles a la población.

Durante los últimos días, el gobernador (cuidadoso al extremo de las finanzas públicas) debatió el tema con su gabinete de ministros y decidió llevar los viáticos a 47.200 pesos por día. La suba es significativa, sin dudas. Pero introdujo un requisito que también se sostiene en la lógica: sólo lo cobrarán quienes realicen viajes que superen los 200 kilómetros.

Antes el límite para cobrarlo era 50 kilómetros por lo que no era necesario alejarse del punto cero que está en Neuquén capital. Si un funcionario viajaba a Plaza Huincul o a Villa El Chocón, regresaba en el día y cobraba. Pero el decreto con los cambios ya fue firmado y pronto será publicado en el Boletín Oficial.

No obstante, un hecho no es menor: con suba y todo, el nuevo monto de la provincia de Neuquén es un 20% inferior a los viáticos que les paga a sus empleados el gobierno nacional de Javier Milei, con el agravante de que, lamentablemente, el costo de vida de la provincia supera al de la media nacional. Además, con esos poco más de 47 mil pesos los agentes deben costearse alojamiento y comida.

La cláusula de la distancia, es decir el límite de los 200 kilómetros está destinada a cuidar los recursos del Estado, pero ha generado descontento en la representación gremial, que no lo vio con buenos ojos.

Respecto de los funcionarios de alto rango, también hay un cambio. Antes cobraban más viáticos que los agentes y que funcionarios de menor rango, mientras que desde ahora tendrán que rendir con lujo de detalles cada uno de los gastos. Pagarán de sus bolsillos y deberán tramitar los reintegros.

Se dijo que ahora los viáticos son sin límites, pero según explicaron desde el edificio de Roca y Rioja, eso no es así, ya que el gasto debe tener una razonabilidad estricta; es decir alojamiento y comidas. Gasto que no se justifica con facturas, gasto que no se reintegra, sentenciaron.