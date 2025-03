Calor y nubes: sigue el verano en Neuquén

Una mañana nublada será el presagio de lo que vivirá Neuquén durante este jueves 6 de marzo. Con un verano que aún no se retira pero empieza a mezclar sus altas temperaturas con el clima del otoño valletano. La jornada arrancará con calor y humedad con temperaturas máximas de 31º y una mínima de 12º.

Esto se mantendrá hasta la tarde, momento en el que se espera que se nuble aún más y suba la temperatura. Pese a que las máximas no se correran de los 32º, las temperaturas mínimas incrementarán hasta los 29º, por lo que podemos asegurar que se tratará de una jornada húmeda y agobiante con el cielo cubierto de nubes.

La que no llegará va a ser la lluvia, que pese a que se había anunciado para días anteriores, no se hará presente en la región. Ya para la tarde noche empezará a soplar el viento con ráfagas de hasta 40km/h que empezarán a despejar el cielo de todas las nubes visibles. Para cerrar el día la temperatura bajará algunos grados, rozando los 23º pero no se espera que refresque. Para el viernes ya se espera una jornada de mucho viento.