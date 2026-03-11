Este martes comenzó en Viedma el juicio contra un hombre acusado de haber abusado sexualmente de su cuñada cuando la víctima tenía entre 12 y 15 años. Según la acusación, los hechos habrían ocurrido en un predio rural de Sierra Grande, donde la adolescente pasaba sus vacaciones y luego terminó viviendo junto a su familia, etapa en la que, de acuerdo con la denuncia, las agresiones habrían continuado.

Durante la primera jornada del debate se realizaron los alegatos de apertura. En ese contexto, la fiscalía explicó ante el tribunal cuál será la línea de la acusación y adelantó que el testimonio de la mujer será una de las pruebas centrales del juicio.

Según se expuso en la audiencia, la denunciante pudo relatar lo ocurrido aproximadamente una década después de los hechos. El fiscal sostuvo que la mujer decidió contar su historia con el objetivo de poder dejar atrás una situación que la había afectado durante muchos años.

“Hoy van a escuchar a una mujer contar cómo fue sometida a estos hechos en un contexto familiar complejo”, expresó el fiscal al presentar el caso ante los jueces. "Vamos a escuchar hoy a la mujer que este hombre quiso romper cuando era una niña y la van a ayudar a escapar de aquel lugar en donde fue tantas veces sometida", enfatizó.

De acuerdo con la acusación, la adolescente solía pasar temporadas en la vivienda donde residía su hermana junto al acusado. Ese domicilio está ubicado en un campo en las afueras de Sierra Grande. Sin embargo, la situación cambió cuando la joven terminó mudándose a ese mismo lugar junto a su padre y un hermano menor por no contar con otro sitio donde vivir. Según la fiscalía, fue durante ese período cuando los abusos denunciados habrían continuado.

Durante su exposición, el representante del Ministerio Público también indicó que el testimonio de la mujer dará cuenta del impacto que esos hechos habrían tenido en su vida con el paso de los años. Por su parte, la defensa del acusado adelantó que planteará una versión diferente de lo ocurrido. El abogado vinculó la denuncia con conflictos dentro del entorno familiar y señaló que otros integrantes de ese núcleo declararán durante el juicio.

El debate continuará hoy con la declaración de testigos y, posteriormente, las partes presentarán sus alegatos finales antes de que el tribunal resuelva el caso.