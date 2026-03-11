La Justicia de Río Negro imputó a Rodrigo Borg, de 19 años, por el homicidio del jugador de fútbol Tomás Alarcón, ocurrido el fin de semana en Bariloche. Según la acusación, Borg habría atacado a Alarcón con un arma blanca, provocándole una herida mortal en el abdomen que le provocó una lesión en el hígado.

El hecho se registró en la mañana del domingo, cuando ambos jóvenes se encontraban en inmediaciones de un local nocturno. De acuerdo con la investigación, tras una discusión Borg habría asestado una puñalada que derivó en el fallecimiento inmediato de Alarcón.

Durante la audiencia de imputación, realizada este martes, el Fiscal Guillermo Lista detalló las pruebas reunidas hasta el momento, entre ellas testimonios de testigos presenciales y pericias criminalísticas. La fiscalía sostuvo que la evidencia permite atribuir a Borg la autoría del delito de homicidio simple.

La defensa del imputado, a cargo de Ana Vera y Manuel Mansilla, solicitó medidas alternativas y cuestionó la calificación legal, mientras que la fiscalía pidió prisión preventiva en función de la gravedad del hecho y el riesgo procesal. El juez de garantías César Lanfranchi ordenó que Borg permanezca con prisión preventiva efectiva.

Investigación en curso

La causa continúa bajo investigación de la Fiscalía de Bariloche, que busca establecer con precisión las circunstancias del ataque y determinar si existieron agravantes. Personal de la Policía de Río Negro y del área de Criminalística trabajó en el lugar del hecho para recolectar pruebas materiales.