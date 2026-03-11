El calendario oficial de feriados trae una novedad que muchos ya empiezan a mirar con atención: en pocas semanas habrá dos fines de semana de cuatro días casi consecutivos. La combinación de feriados nacionales y días no laborables permitirá que amplios sectores de trabajadores tengan la posibilidad de cortar la rutina durante varios días.

El primero llegará hacia fines de marzo y el segundo apenas una semana después, a comienzos de abril. La cercanía entre ambos genera expectativa en el sector turístico y también en quienes planean aprovechar esos días para viajar o descansar.

Un descanso largo hacia fines de marzo

El primer fin de semana extendido se dará entre el sábado 21 y el martes 24 de marzo.

El lunes 23 fue establecido como día no laborable con fines turísticos. En estos casos, las empresas pueden decidir si convocan o no a sus trabajadores, ya que la jornada no tiene el carácter obligatorio de un feriado.

El martes 24, en cambio, es feriado nacional inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Quienes deban trabajar ese día deben recibir la remuneración correspondiente a un feriado.

Con esa combinación, muchos trabajadores tendrán la posibilidad de enlazar cuatro jornadas consecutivas de descanso.

Una semana después, otro fin de semana de cuatro días

El segundo fin de semana largo llegará pocos días más tarde, en la transición entre marzo y abril.

En ese caso, el calendario incluye el jueves 2 de abril, feriado nacional por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y el viernes 3 de abril, feriado inamovible en el marco de Semana Santa.

La proximidad entre ambos feriados permite nuevamente armar un descanso extendido de cuatro días, desde el jueves hasta el domingo.

Expectativa en el turismo

La sucesión de fines de semana largos suele traducirse en un aumento de consultas y reservas en distintos destinos del país.

En la región patagónica, los operadores turísticos miran con atención el movimiento que pueda generarse durante esos días. El inicio del otoño suele ofrecer condiciones agradables tanto en el Alto Valle como en los destinos cordilleranos, lo que abre una ventana interesante para escapadas cortas.

Además, la cercanía entre ambos fines de semana largos permite a muchos trabajadores sumar días de licencia o vacaciones y organizar estadías más prolongadas.

Con el calendario ya confirmado, las próximas semanas aparecen como una oportunidad para cortar la rutina y planificar una pausa en medio del inicio del año laboral.