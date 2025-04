Demoras de hasta 4 horas en Pino Hachado: filas de al menos 3,5 kilómetros

"La fila de vehículos alcanza una extensión superior a los 3,5 kilómetros, lo que genera demoras de hasta cuatro horas", explicó el informe oficial.

Con la llegada del fin de semana largo por Semana Santa, cientos de neuquinos eligieron Chile como destino. El paso fronterizo predilecto para los neuquinos es Pino Hachado que, como es costumbre este último tiempo, presenta demoras en el tránsito por el colapso de viajeros en el lugar.

Defensa Civil y Policía ya trabajan en los operativos para mantener las rutas en paz, sin accidentes y que las personas puedan tener un buen paso a la hora de ser registrados en Aduana por las autoridades de migraciones. "Se solicita extrema precaución a quienes circulen por la zona debido a diversas condiciones adversas", explicaron.

Policía y Defensa Civil trabajan para asegurar la calma.



Además de la paciencia también solicitan no tirar los residuos en la banquina, no dejar comida ya que puede afectar a los animales y no dormir en la ruta.