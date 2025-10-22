Por qué Wanda Nara mandó a una participante de Masterchef directo a la gala de eliminación

El clima de MasterChef Celebrity se puso tenso desde el arranque del nuevo programa. En la edición del martes, Wanda Nara sorprendió a todos los participantes con un anuncio que cambió el rumbo de la competencia: una de las figuras fue enviada directamente a la gala de eliminación sin tener la posibilidad de presentar un plato para ser evaluada.

“Bueno chicos, como verán, hoy también tenía que cocinar Momi Giardina. No pudo estar acá, entonces pasa directamente a la gala de eliminación”, explicó la conductora frente a los concursantes, dejando al estudio en un silencio total. Vale aclarar que Wanda Nara sólo comunicó esta situación, ya que no fue ella la que tomó la decisión final.

Es que en estos casos, la producción es la que se encarga de ejecutar las sancionar por ausencias. Ante esto, la reacción de sus compañeros no tardó en llegar. “La mandaron directo al muere”, lanzó Valentina Cervantes, sintetizando lo que muchos pensaron en ese momento.

El motivo, según confirmó Wanda, fue estrictamente de salud. “Está enferma, tiene fiebre… Por eso Momi te mandamos un beso. Cuídate mucho y tenés que venir a la gala con todo”, agregó con tono empático, dejando en claro que no se trató de una sanción sino de un reemplazo inevitable.

La decisión sorprendió al resto del elenco, que observó cómo la bailarina, que parecía comenzar a asentarse en el reality, deberá defender su lugar en la próxima instancia sin haber podido cocinar durante la semana. Para muchos, eso la deja en una situación complicada frente al jurado integrado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, quienes ya vienen endureciendo sus evaluaciones.

Mientras tanto, la producción del reality ya confirmó que la gala de eliminación se emitirá este domingo a las 22:30 por Telefe, con transmisión simultánea en Telefe en Vivo y en HBO Max. Será la segunda gala de expulsión en esta nueva temporada que viene marcada por tensiones, renuncias y sorpresas.

Hasta el momento, el boxeador Roña Castro fue el primer eliminado y Pablo Lescano decidió abandonar la competencia por motivos laborales, siendo reemplazado por Walas, el líder de Massacre. Con este panorama, la ausencia de Momi Giardina promete sumar una nueva cuota de incertidumbre a un certamen que recién empieza a calentar sus hornallas.