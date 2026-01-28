El gobierno neuquino concretó un a municipios y comisiones de fomento, por 3.074.765.697 de pesos, para mantener y conservar edificios escolares, con el objetivo de “brindar una pronta y eficaz respuesta a las demandas cotidianas”, según se dispuso en el decreto 98 de este año.

“A los efectos de continuar con el programa de mantenimiento y conservación que se desarrolla en todos los establecimientos escolares de la Provincia durante el Ciclo Lectivo 2026, resulta necesario asignar un aporte económico no reintegrable de pesos tres mil setenta y cuatro millones setecientos sesenta y cinco mil seiscientos noventa y siete con 00/100 ($3.074.765.697,00)”, se afirma en el texto de la resolución gubernamental, publicada en el último boletín oficial.

Para instrumentar la importante decisión, se aplicó un modelo de convenio para firmar entre el Ejecutivo provincial y los distintos distritos beneficiados.

Entre los municipios y comisiones de fomento que recibirán estos aportes no reintegrables (no se tienen que devolver), están Andacollo, Añelo, Bajada del Agrio, Barrancas, Buta Ranquil, Caviahue-Copahue, Loncopué, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces, San Martín de los Andes, y otros.

La suma varía según cada caso, y está especificada en una planilla que contiene el decreto 98.