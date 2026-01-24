En sesión del Cuerpo Colegiado del Consejo Provincial de Educación (CPE) se aprobó la creación de 62 cargos para cubrir los requerimientos de los 20 nuevos Equipos de Apoyo Pedagógico a las Trayectorias Socioeducativas (EAPTSE), para nivel primario. La decisión se hizo efectiva por medio de la Resolución 0021/2026.



Con esta acción se pone en marcha la implementación de la segunda etapa, y se da continuidad a la iniciada en 2025 cuando fueron creados los primeros 11 grupos de trabajo, completando este año el total de 31 equipos, que dan respuesta a la demanda sostenida por años desde el nivel.



Los EAPTSE están distribuidos en toda la Provincia, y se conforman con maestros y maestras de educación Primaria, Especial, Psicopedagogía Especial y Trabajo Social; además, los cargos son de tiempo completo.



Estos nuevos espacios fueron asignados a distintas ciudades: para Distrito I correspondiente a Neuquén capital 20 vacantes; los distritos de Cutral Co, Chos Malal y San Martín de los Andes contarán con seis nuevos cargos cada uno; mientras que el Distrito III de Zapala tendrá nueve lugares; y los de Junín de los Andes, Centenario, la subsede de Loncopué del Distrito VII, Rincón de los Sauces y Plottier contarán con la creación de tres puestos para cada localidad.



La instrumentación de estos equipos docentes se formalizó por medio de la Resolución 1292/2025; con ellos se busca mejorar el aprendizaje de niñas y niños en el nivel primario. Realizan un acompañamiento de las trayectorias socioeducativas de cada escuela, trabajan de manera corresponsable con las zonas supervisivas y administrativamente con los distritos escolares y con la dirección general de Educación Inclusiva Accesibilidad y Especial.



