Sábado 24 de Enero, Neuquén, Argentina
DESARROLLO EDUCATIVO

Neuquén creó 62 cargos para atender demandas de apoyo pedagógico en escuelas primarias

En sesión del Cuerpo Colegiado del Consejo Provincial de Educación (CPE) se aprobó la creación de 62 cargos para cubrir los requerimientos de los 20 nuevos Equipos de Apoyo Pedagógico a las Trayectorias Socioeducativas (EAPTSE), para nivel primario. Los detalles.

Por Redacción

Sabado, 24 de enero de 2026 a las 13:22
En sesión del Cuerpo Colegiado del Consejo Provincial de Educación (CPE) se aprobó la creación de 62 cargos para cubrir los requerimientos de los 20 nuevos Equipos de Apoyo Pedagógico a las Trayectorias Socioeducativas (EAPTSE), para nivel primario. La decisión se hizo efectiva por medio de la Resolución 0021/2026.


Con esta acción se pone en marcha la implementación de la segunda etapa, y se da continuidad a la iniciada en 2025 cuando fueron creados los primeros 11 grupos de trabajo, completando este año el total de 31 equipos, que dan respuesta a la demanda sostenida por años desde el nivel.


Los EAPTSE están distribuidos en toda la Provincia, y se conforman con maestros y maestras de educación Primaria, Especial, Psicopedagogía Especial y Trabajo Social; además, los cargos son de tiempo completo.


Estos nuevos espacios fueron asignados a distintas ciudades: para Distrito I correspondiente a Neuquén capital 20 vacantes; los distritos de Cutral Co, Chos Malal y San Martín de los Andes contarán con seis nuevos cargos cada uno; mientras que el Distrito III de Zapala tendrá nueve lugares; y los de Junín de los Andes, Centenario, la subsede de Loncopué del Distrito VII, Rincón de los Sauces y Plottier contarán con la creación de tres puestos para cada localidad.


La instrumentación de estos equipos docentes se formalizó por medio de la Resolución 1292/2025; con ellos se busca mejorar el aprendizaje de niñas y niños en el nivel primario. Realizan un acompañamiento de las trayectorias socioeducativas de cada escuela, trabajan de manera corresponsable con las zonas supervisivas y administrativamente con los distritos escolares y con la dirección general de Educación Inclusiva Accesibilidad y Especial.


 

