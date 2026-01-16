En Neuquén, el Ministerio de Educación está trabajando en el mejoramiento de los edificios escolares, refaccionándolo e incluso ampliándolos, para que estén listos para el inicio lectivo 2026. Los trabajos, con una inversión aproximada de 70.000 millones de pesos, comenzaron a fines del 2025.

Luciano Saborido, director provincial de mantenimiento escolar, destacó en una entrevista en Verano de Primera por AM550 que el plan tiene dos líneas de acción principales. La primera, orientada a tareas de mantenimiento preventivo en los más de 700 edificios escolares de la provincia, tiene como objetivo asegurar el correcto funcionamiento de los servicios básicos como electricidad, agua, cloacas y la reparación de puertas y ventanas. "A todos los edificios se les hace un repaso para asegurarnos de que todo esté en condiciones para el inicio del ciclo lectivo", explicó Saborido.

La segunda línea de trabajo está dirigida a las intervenciones mayores en aquellos establecimientos que necesitan renovaciones estructurales importantes, como la revisión y modernización de instalaciones eléctricas, cambios de pisos, renovación de cocinas y baños, y en algunos casos, reformas integrales tras más de 50 años sin intervenciones significativas.

En cuanto a los trabajos específicos, Saborido destacó varios proyectos emblemáticos, como la Escuela 103 de Neuquén capital, que está recibiendo una renovación total en su techo, además de trabajos internos y la creación de un nuevo patio recreativo y deportivo.

"Este tipo de intervenciones apuntan a jerarquizar los espacios abiertos y recreativos en las escuelas, algo esencial para la educación física", agregó.

También mencionó la EPET 8, un edificio emblemático que está siendo renovado en varias etapas, con un trabajo conjunto con los alumnos de los últimos años. Entre las mejoras, se incluye la renovación completa de su gimnasio, la modernización de instalaciones eléctricas, y la mejora en el acceso al edificio, que incluirá una nueva rampa para personas con movilidad reducida.

El plan de renovación también abarca numerosas escuelas en el interior de la provincia, con intervenciones de gran magnitud en localidades como San Martín de los Andes, Cutral Co, Chos Malal y Junín de los Andes. En estos casos, las municipalidades locales están colaborando en el mantenimiento preventivo bajo la supervisión del Ministerio de Educación.

Saborido resaltó que, aunque el tiempo es limitado (solo 6 a 8 semanas durante las vacaciones de verano), el objetivo es que los edificios estén listos para el inicio del ciclo lectivo. "Algunas de las intervenciones más grandes, como la Escuela 313 de San Martín de los Andes, se extenderán hasta abril, pero todas las comunidades educativas tendrán lugares adecuados para comenzar las clases", aseguró.

El plan de mantenimiento escolar no solo se enfoca en las obras más grandes, sino también en la mejora de espacios alternativos mientras se realizan las reformas. "Estamos trabajando para eliminar los tráilers y ofrecer a los estudiantes un entorno más adecuado para su educación", concluyó Saborido.