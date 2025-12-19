La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos junto con la Ley Impositiva para el Ejercicio Fiscal 2026. Ambas iniciativas fueron votadas por unanimidad en general, aunque parte de la oposición rechazó artículos específicos.

El presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, agradeció el acompañamiento de todos los bloques y subrayó que “la situación de la provincia es la misma que la del país”. Defendió la transparencia del gobierno y recordó que los números están disponibles en el sitio web oficial.

Al justificar el proyecto, destacó que Río Negro se encuentra entre las provincias con mejores salarios estatales, aunque advirtió que “no podemos prometer pavadas”. Señaló que la Provincia absorbió obras abandonadas por la Nación y que el plan busca desarrollo, desendeudamiento y superávit, sin ajuste sobre el personal.

Críticas y propuestas de la oposición

La legisladora Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) acompañó la iniciativa, pero planteó la necesidad de modificar la Ley Impositiva. Reclamó más inversión en salud barrial, obras educativas y mejoras en seguridad, incluyendo la construcción de una nueva cárcel.

Lorena Matzen (UCR) resaltó la mirada territorial del presupuesto y cuestionó el contexto nacional que “demoniza al Estado” y reduce la coparticipación. Valoró la continuidad del empleo público y la distribución de obras en toda la provincia.

Daniel Belloso (PJ–Nuevo Encuentro) destacó la actitud del oficialismo al atender inquietudes de intendentes y consensuar propuestas, aunque criticó la paralización de la obra pública nacional.

José Luis Berros (Vamos con Todos) adelantó su acompañamiento “para defender a los rionegrinos del embate del Estado nacional”, pero pidió reducir gastos superfluos y controlar a los funcionarios. Advirtió sobre subejecuciones en 2025 y aclaró que el voto no implica un cheque en blanco al gobierno provincial.

El proyecto fue aprobado por unanimidad, pese a las observaciones planteadas en el debate

Un debate atravesado por el contexto nacional

El tratamiento del Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva estuvo marcado por referencias al escenario nacional, la reducción de recursos y la necesidad de garantizar estabilidad institucional en la provincia. Los bloques coincidieron en la importancia de brindar herramientas al Ejecutivo, aunque remarcaron diferencias en la ejecución y prioridades de gestión.

El legislador Juan Martin (PRO – Unión Republicana) cuestionó el presupuesto, la Ley Impositiva y la Ley Fiscal 2026, al señalar que “el gobierno sigue sin ordenar el Estado ni resolver los problemas centrales de la provincia”.

“Hay un superávit mínimo, más deuda y servicios esenciales al límite. Seguridad, salud y educación funcionan con lo justo, sin planificación ni inversiones reales”, sostuvo.

Asimismo, destacó que, en materia impositiva, se incorporaron propuestas del PRO para poner topes claros a los impuestos inmobiliario y automotor, lo que “brinda mayor previsibilidad a los contribuyentes”. Sin embargo, advirtió que “se mantiene una discrecionalidad peligrosa en Ingresos Brutos, que genera incertidumbre para quienes producen y trabajan”.

Finalmente, explicó que el bloque acompañó en general el Presupuesto y las leyes fiscales y tributarias “para garantizar el funcionamiento del Estado”, pero votará en contra “de la discrecionalidad en el gasto y del endeudamiento que no esté orientado al desarrollo y la infraestructura”.

“Río Negro necesita orden, planificación y respeto por el esfuerzo de los rionegrinos”, concluyó.

