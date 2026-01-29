Tres días bajo amenaza meteorológica

La provincia y la región se prepara para un período de inestabilidad marcado por tormentas fuertes, ráfagas intensas y calor extremo, lo que puede agravar el riesgo de incendios forestales. El escenario se extenderá desde este jueves hasta la noche del sábado, con fenómenos que podrían desarrollarse en pocos minutos y generar situaciones peligrosas.

El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, advirtió en una entrevista con AM550 que las condiciones previstas combinan “temperaturas extremas” con tormentas convectivas de formación rápida. Según explicó, se trata de eventos difíciles de anticipar con mucha antelación y que pueden descargar gran cantidad de agua en lapsos muy cortos.

Lluvias intensas, granizo y ráfagas

Las tormentas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y vientos fuertes. Cruz señaló que en distintos puntos de la provincia ya se observaron formaciones que se originaron en menos de diez minutos, un comportamiento que complica la prevención en espacios abiertos.

“Pedimos a la comunidad que apenas vean que se concreta la tormenta evitar exposición y buscar lugar seguro”, expresó.

Calor extremo y peligro de incendios

A la inestabilidad se suman temperaturas muy elevadas, con valores que pueden alcanzar o superar los 36 grados. Este combo aumenta la probabilidad de incendios forestales, especialmente en zonas de vegetación seca.

Desde Defensa Civil insistieron en evitar cualquier tipo de fuego y recordaron que estas condiciones vuelven más vulnerable al ambiente natural y a las áreas cercanas a centros poblados.

También recomendaron reducir la exposición al sol entre las 10 y las 17, mantener una hidratación constante y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Advertencia especial en el Parque Nacional Lanín

El Parque Nacional Lanín informó que rige un Alerta Amarilla por tormentas para el área, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. Allí advirtieron que los senderos y espacios de uso público están expuestos a procesos naturales como caída de ramas, árboles y piedras, situaciones que pueden agravarse durante tormentas fuertes.

Además, alertaron sobre el crecimiento repentino de ríos y arroyos por lluvias intensas y remarcaron el riesgo de los rayos en zonas abiertas. Entre las recomendaciones difundidas, pidieron evitar playas, montañas, campos abiertos, cuerpos de agua y estructuras metálicas durante las tormentas eléctricas.

El organismo recordó la regla 30/30: si entre un relámpago y el trueno pasan menos de 30 segundos, el rayo cayó a menos de 10 kilómetros. En ese caso, se debe permanecer en un lugar seguro durante al menos 30 minutos después del último trueno.

Servicios de emergencia y prevención

Las autoridades provinciales pidieron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y consultar el estado de las rutas antes de viajar, ya que las tormentas pueden generar complicaciones repentinas.

Ante cualquier emergencia, recordaron que están disponibles los siguientes números: SIEN, Bomberos, 101 con la Policía, 103 Defensa Civil y 107 Salud.

El mensaje central es claro: frente a cambios bruscos del tiempo, la reacción rápida y la prevención pueden marcar la diferencia.