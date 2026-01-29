El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves 29 de enero se presentará con altas temperaturas en gran parte de la provincia de Neuquén, cielo mayormente nublado durante la tarde y posibles tormentas aisladas por la noche, especialmente en la zona cordillerana y el centro-norte provincial.

Calor intenso en Neuquén Capital

En Neuquén Capital, la jornada comenzará con cielo algo nublado durante la madrugada y una temperatura cercana a los 22°. Con el correr de la mañana el cielo estará despejado y la temperatura ascenderá rápidamente. Durante la tarde se espera el momento más caluroso del día, con una máxima de 37°, cielo parcialmente nublado y viento leve a moderado del sector Este. Hacia la noche, el SMN prevé cielo mayormente nublado, una temperatura de 35° y viento del noreste con ráfagas moderadas.

Interior: calor y tormentas hacia la noche

En Zapala, el día tendrá un inicio templado y despejado, pero por la tarde la temperatura alcanzará los 34°. Hacia la noche aumentará la inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas y una temperatura que rondará los 30°.

Un panorama similar se espera en San Martín de los Andes, donde la temperatura máxima llegará a los 32° durante la tarde, con cielo mayormente nublado. Por la noche, el SMN anticipa tormentas aisladas, manteniéndose el calor con registros cercanos a los 28°.

En el norte neuquino, Chos Malal también registrará una jornada calurosa. Tras una mañana despejada, la temperatura ascenderá hasta los 34° durante la tarde. Al igual que en otras localidades, hacia la noche podrían desarrollarse tormentas aisladas, con vientos del noreste.