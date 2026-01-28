En el marco de las altas temperaturas que se registran hace días en toda la zona del Alto Valle, la dirección provincial de Protección Civil emitió una advertencia meteorológica por la probabilidad de tormentas intensas que afectarían a la provincia de Neuquén entre el jueves 29 y el sábado 31 de enero.

Según el informe oficial, el calor favorecerá el desarrollo de tormentas convectivas con fuerte actividad eléctrica. El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, precisó que “se requiere una mayor atención por el riesgo forestal que conlleva esta situación”.

El pronóstico del tiempo indica que habrá ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 60 y 70 km/h, precipitaciones localmente fuertes en cortos períodos, probabilidad de tormentas secas o con lluvias escasas y eventual caída de granizo.

Las condiciones meteorológicas más intensas se esperan para el viernes 30, jornada en la que el fenómeno podría alcanzar la totalidad del territorio provincial. Incluso el Servicio Meteorológico Nacional anuncia una alerta amarilla para este día, abarcando la zona oeste y centro de la provincia.

De acuerdo con los modelos analizados, la rotación constante de vientos, la baja humedad relativa y las altas temperaturas podrían generar situaciones de riesgo simultáneas en distintos puntos de la provincia.

Desde Protección Civil recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, extremar las medidas de prevención, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.