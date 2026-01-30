Ante el excepcional aumento de la temperatura registrado durante la jornada de ayer, la Cooperativa de Servicios Públicos Ltda. de Plottier informó que se encuentra trabajando intensamente para normalizar el servicio eléctrico en toda su área de cobertura, luego de los cortes registrados en la localidad como consecuencia de la ola de calor extrema que afecta a la región.

Desde la entidad señalaron que la situación no fue exclusiva de Plottier, sino que también impactó en otras localidades de la provincia, producto de la alta demanda energética generada por las temperaturas extremas.

En ese marco, la Cooperativa pidió las disculpas correspondientes a sus asociados y solicitó comprensión, remarcando que se trató de un evento totalmente excepcional, que no se registraba desde hace varios años.

Asimismo, se explicó que este tipo de episodios puede compararse con lo que ocurre en otros servicios esenciales ante fríos extremos, tormentas intensas o bajantes en los lechos hídricos, situaciones que afectan directamente el abastecimiento y la prestación de servicios públicos como el agua y la energía.

El corte de suministro generó que un grupo de usuarios se acercara hasta la sede de la entidad en reclamo de las interrupciones y la falta de avisos previos.

Inversiones para fortalecer el sistema eléctrico

Desde la Cooperativa destacaron que se viene trabajando de manera permanente para mejorar la calidad del servicio y acompañar el crecimiento de la demanda. Entre las principales acciones realizadas se encuentran: recambio de luminarias a tecnología LED, que permite reducir de manera significativa el consumo energético, incorporación de nuevos transformadores para reforzar la red, fortalecimiento de líneas eléctricas y obras de infraestructura y posteado en distintos sectores de la ciudad.

“A pesar de tratarse de una situación excepcional, continuamos trabajando a pleno para garantizar el mejor servicio posible a todos nuestros asociados”, indicaron desde la Cooperativa de Servicios Públicos Ltda. de Plottier.