Domingo 04 de Enero, Neuquén, Argentina
ACCIDENTE TRÁGICO

Los dos muertos en un accidente en la Ruta 242 eran trabajadores de Termas: la sentida despedida de Figueroa

El gobernador Rolando Figueroa despidió en redes sociales a Alexis Gutiérrez y Marcelo Sambueza, los dos hombres fallecidos en un accidente cerca de Las Lajas. Qué dijo.

Por Redacción

Domingo, 04 de enero de 2026 a las 14:34
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa despidió a través de sus redes sociales a las dos personas que perdieron la vida tras un trágico accidente que se dio en la Ruta 242, cerca de la localidad de Las Lajas.


“Con profundo dolor despedimos a Alexis Gutiérrez y Marcelo Sambueza, ambos trabajadores de Termas, fallecidos en un accidente en Las Lajas”, expresó el mandatario patagónico en su cuenta de X.


Y agregó: “Abrazamos a sus familias, seres queridos y compañeros, y compartimos una tristeza que enluta a toda la comunidad de Loncopué”.
 

 

