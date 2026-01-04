El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa despidió a través de sus redes sociales a las dos personas que perdieron la vida tras un trágico accidente que se dio en la Ruta 242, cerca de la localidad de Las Lajas.



“Con profundo dolor despedimos a Alexis Gutiérrez y Marcelo Sambueza, ambos trabajadores de Termas, fallecidos en un accidente en Las Lajas”, expresó el mandatario patagónico en su cuenta de X.



Y agregó: “Abrazamos a sus familias, seres queridos y compañeros, y compartimos una tristeza que enluta a toda la comunidad de Loncopué”.

