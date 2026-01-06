Argentina registró un aumento de casos de Coqueluche o tos convulsa durante 2025, superando el número registrado en 2023. A partir de esto las autoridades vuelven a poner en foco la necesidad de la vacunación.

Se trata de una enfermedad respiratoria aguda prevenible por vacunación, que puede afectar a personas de todas las edades, aunque presenta mayores tasas de morbilidad y mortalidad en lactantes y niños pequeños.

El Boletín Epidemiológico Nacional N°789, indica que la Argentina registró un incremento de los casos de Coqueluche a comparación del 2024, año en el hubo descenso de pacientes con la enfermedad. En total se notificaron 6.481 casos bajo sospecha, pero solo 1.055 fueron confirmados.

Las autoridades explicaron que la tasa de notificación para el período 2019-2025 presentó un máximo inicial en 2019, seguido de un descenso abrupto en 2020. A partir de 2021, se experimentó un incremento sostenido hasta alcanzar su valor más alto en 2023.

Sin embargo, en 2024 disminuyó y luego, en 2025, se observó un nuevo aumento, con una tasa de notificación de 13,65 casos por cada 100.000 habitantes.

Las provincias más afectadas

El año pasado las notificaciones de casos con sospecha de Coqueluche se concentraron principalmente en de Córdoba, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Salta, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y Tucumán. Sin embargo se registraron casos en 22 jurisdicciones del país, con mayor concentración en la Región Centro.

La mayor incidencia acumulada sucedió en Tierra del Fuego, que presentó 67,72 casos por cada 100.000 habitantes. Acerca del rango etario, destacaron que las mayores incidencias acumuladas se observaron en el grupo de 0 a 5 años, con predominio en los menores de un año, que concentraron el 34,3% de los casos confirmados.

Con relación a los fallecimientos, se notificaron nueve muertes: seis en menores de 6 meses, un en el grupo de 6 a 11 meses y dos entre los 12 a 23 meses.

La situación en Neuquén

Específicamente en Neuquén, desde el Ministerio de Salud de la Provincia en noviembre habían indicado que hubo solo cuatro casos entre 2024 y 2025. Llegando al fin del año, en diciembre, se confirmó un caso más, de una beba de dos meses que estuvo internada en el Hospital Heller.

Desde su ingreso estuvo estable, con un cuadro considerado de bajo riesgo ya que tenía las vacunas al día de acuerdo a su edad.

Durante la misma fecha, confirmaron la enfermedad en una niña de 8 años de Plottier, luego de que los análisis de laboratorio detectaran la presencia de Bordetella pertussis. La niña había iniciado síntomas a fines de noviembre, incluyendo tos paroxística y vómitos.

La investigación epidemiológica había revelado que la menor y su hermano de 13 años, también con síntomas, no tenían registros de vacunas en el sistema oficial, y la madre confirmó que no estaban vacunados.

De los casos detectados en 2025, tres fueron en bebés menores de seis meses, el grupo más frágil frente a esta enfermedad ya que aún no completaron la vacunación.

Sumando este último confirmado, en total hubo seis casos durante el año en la provincia, afectando principalmente a bebés con faltante de vacunas.