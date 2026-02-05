Este jueves, la ciudad de Neuquén dará inicio a la esperada Fiesta de la Confluencia, un evento de gran magnitud que atrae a miles de personas, tanto locales como turistas. En su edición 2026, la fiesta promete ser una de las más concurridas de los últimos años, por lo que las autoridades ya dispusieron un operativo integral para garantizar la seguridad de los asistentes, facilitar el acceso a la Isla 132 y evitar inconvenientes durante el evento.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, dialogó con La Mañana es de la Primera por AM550, detallando las medidas de seguridad y control que se implementarán. Según explicó, uno de los aspectos más importantes será el control del tránsito, especialmente los cortes de calles y la gestión de los ingresos a las áreas cercanas a la fiesta.

“Desde las 14 horas hasta la finalización del evento, contaremos con inspectores de tránsito trabajando a lo largo de la jornada. Habrá cortes en calles cercanas a la isla y se establecerán guías preventivas para los vehículos que ingresan, indicándoles hasta qué punto pueden llegar y cuáles son los horarios de acceso", explicó Baggio.

Además, destacó que las restricciones de circulación estarán concentradas principalmente en las cercanías de la calle Río Negro, especialmente a la altura del Club Biguá.

Baggio también subrayó que la zona estará habilitada solo para los vecinos residentes. “Aquellos que no sean residentes podrán llegar hasta calle Río Negro, pero deberán buscar estacionamiento en las zonas habilitadas a partir de las 20”, agregó. La afluencia de público es uno de los principales factores que complican la movilidad, por lo que las autoridades recomiendan a los asistentes llegar con tiempo y ser pacientes al buscar estacionamiento.

Seguridad en el agua y cuidado ambiental

Una de las preocupaciones de este tipo de eventos es la seguridad en el agua, especialmente luego de un día caluroso y con las altas temperaturas que suelen caracterizar las festividades. "Los chicos bailan mucho, saltan, hay pogo... Por ello, hemos dispuesto un operativo de seguridad balnearia, con guardavidas en el cauce mayor del río Limay y en el cauce interno de la isla", comentó el subsecretario, destacando la importancia de prevenir accidentes.

Además de la seguridad acuática, Baggio mencionó que se contará con un equipo de más de 160 personas del área de Medio Ambiente y Protección Ciudadana para garantizar que el evento se desarrolle sin contratiempos. "Tendremos un gazebo donde presentaremos ideas y proyectos del área, para que todos los asistentes puedan conocer el trabajo que hacemos durante el año", agregó.

Restricciones para los barrios cercanos

Las autoridades también tomaron medidas para informar y coordinar con los vecinos de los barrios aledaños a la Isla 132. "Las comisiones vecinales ya fueron notificadas y se les ha informado sobre los cortes de calles, los accesos restringidos y las indicaciones para poder ingresar a sus hogares", explicó Baggio. Las restricciones estarán especialmente marcadas en la calle Río Negro y zonas aledañas.

Los residentes tendrán acceso libre a sus barrios, pero aquellos que no sean vecinos deberán estacionar a varias cuadras de la fiesta, con la posibilidad de que algunos estacionamientos queden cerrados durante la noche. La desconcentración del público después de los recitales también es un punto crítico, y según Baggio, se espera que el proceso tarde varias horas.

"Prevemos que la afluencia de gente será de entre 300.000 y 400.000 personas. Por lo tanto, la desconcentración de este volumen de público tomará hasta las 3 o 4 de la mañana", señaló.

Controles adicionales y servicio de grúa

La seguridad vial también será reforzada con la implementación de controles de alcoholemia durante los cuatro días del evento. "Habrá dos controles de alcoholemia, uno sobre la calle Río Negro y otro sobre calle Linares", indicó Baggio. Estas medidas buscan prevenir accidentes y promover un ambiente seguro para todos los asistentes.

Asimismo, se dispondrá de un servicio de grúas para remover vehículos mal estacionados, especialmente aquellos que invadan garajes o zonas restringidas. "Es importante que los asistentes comprendan que no se puede llegar con el auto hasta la puerta de la fiesta. Tendrán que buscar estacionamiento en las cercanías y tener paciencia durante la desconcentración", agregó el subsecretario.