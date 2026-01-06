Por el incendio en Puerto Patriada, el intendente de El Hoyo confirmó la suspensión de la Fiesta de la Fruta Fina

A causa del incendio forestal que afecta hace días al paraje de Puerto Patriada, en la región del noroeste de Chubut, el intendente de la localidad de El Hoyo, César Salamín aseguró que lo más probable es que se suspenda la Fiesta Nacional de la Fruta Fina pactada para los días 9, 10 y 11 de enero.



“Yo creo que no estamos para fiesta, pensando en las familias que han perdido sus bienes. Son vecinos y tenemos que ponernos de su lado, así que creo que no vamos a hacer la fiesta. O por lo menos postergarla en unos meses”, expresó el jefe comunal chubutense.



Por otro lado, Salamín dijo que habló en las últimas horas con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, quien arribaría mañana a la región patagónica. “Lo que le hemos solicitado es más recursos hidrantes, más aviones y más helicópteros, así que van a poner todo el recurso disponible a disposición hoy”, manifestó.



Además, Salamín subrayó que el trabajo conjunto permitió llevar tranquilidad a la comunidad: “A pesar de la magnitud de lo que es el incendio, gracias al esfuerzo y al trabajo en conjunto con el Ministerio de Seguridad, Defensa Civil Municipal, bomberos y todo el personal, se pudo evacuar ordenadamente y sin que tengamos que sufrir ningún herido, ni daños de vehículos”.



El intendente reconoció que la preparación previa fue clave: “Esto quiere decir que todo lo que se vino realizando en tiempos anteriores dio su fruto. Lamentablemente nos ocurrió y creo que el trabajo mancomunado con todas las instituciones dio su fruto y la gente pudo ser evacuada sin mayores daños”.



