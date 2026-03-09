En tiempos de paralización de la obra pública a nivel nacional por las políticas implementadas por el presidente Javier Milei, en la provincia del Neuquén aprovechan la utilización de fondos propios y la confianza de organismos internacionales de crédito para construir infraestructura en las áreas que el Gobierno considera prioritarias: salud, educación, seguridad y obras viales.



En un documento al que pudo acceder MejorInformado, aparecen las seis obras viales en ejecución o proyectadas en la región del Pehuén durante la gestión del gobernador Rolando Figueroa.



Según el Plan de Regionalización que divide a la Provincia en siete regiones para atender las necesidades particulares de cada una de ellas, la región del Pehuén contempla a las localidades de Zapala, Aluminé, Las Lajas, Mariano Moreno, Villa Pehuenia-Moquehue, Bajada del Agrio, Las Coloradas, Covunco Abajo, Los Catutos, Quili Malal, Ramón Castro y Villa del Puente Picún Leufú.



Obras en ejecución

Pavimentación de la Ruta 23. Tramo 1 Pino Hachado Ruta Nacional 242-empalme Ruta 13 Paraje Litrán. Son 38 kilómetros, inversión estimada de $15.500 millones y una finalización estimada en abril del 2027.



Pavimentación de la Ruta 23. Tramo 2 Paraje Litrán-Puesto Jara. Son 22 kilómetros, inversión estimada de $11.600 millones y una finalización estimada en diciembre del 2026.



Pavimentación de la Ruta 23. Tramo 3 Puente Río Aluminé-Pilo Lil-Puente Rahue. Son 37 kilómetros, inversión estimada de $12.400 millones y una finalización estimada en diciembre del 2027.



Pavimentación de la Ruta 46. Tramo Arroyo Coloco-empalme Ruta 24. Son 22 kilómetros, inversión estimada de $23.800 millones y una finalización estimada en septiembre del 2027.



Pavimentación de la Ruta 11. Tramo empalme Ruta 13-puente Arroyo Las Animas Moquehue. Son 13 kilómetros, inversión estimada de $17.000 millones y una finalización estimada en septiembre del 2027.



Obras proyectadas

Ruta 46. Pavimentación total de la Cuesta del Rahue para fortalecer la conexión entre Zapala, Aluminé y la Ruta 23.



Obras finalizadas

Repavimentación de la Ruta 46. Tramo desde empalme Ruta Nacional 40 hasta empalme Ruta 24 (acceso a Las Coloradas). Fueron 51 kilómetros con una inversión estimada de $12.000 millones.



Repavimentación de la Ruta 23. Tramo desde empalme Ruta 46 hasta Aluminé. Son 23 kilómetros.