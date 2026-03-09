¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 09 de Marzo, Neuquén, Argentina
OBRAS VIALES

Una a una, cuáles son las seis obras en ejecución o proyectadas en la región del Pehuén

Se trata de un área situada en el centro-oeste de Neuquén, que contempla ciudades como Zapala, Aluminé, Las Lajas, Mariano Moreno y Villa Pehuenia-Moquehue. Las rutas que se están haciendo en la región durante la gestión de Rolando Figueroa.

Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política del portal de noticias Mejor Informado.
Lunes, 09 de marzo de 2026 a las 10:35
En tiempos de paralización de la obra pública a nivel nacional por las políticas implementadas por el presidente Javier Milei, en la provincia del Neuquén aprovechan la utilización de fondos propios y la confianza de organismos internacionales de crédito para construir infraestructura en las áreas que el Gobierno considera prioritarias: salud, educación, seguridad y obras viales.


En un documento al que pudo acceder MejorInformado, aparecen las seis obras viales en ejecución o proyectadas en la región del Pehuén durante la gestión del gobernador Rolando Figueroa. 


Según el Plan de Regionalización que divide a la Provincia en siete regiones para atender las necesidades particulares de cada una de ellas, la región del Pehuén contempla a las localidades de Zapala, Aluminé, Las Lajas, Mariano Moreno, Villa Pehuenia-Moquehue, Bajada del Agrio, Las Coloradas, Covunco Abajo, Los Catutos, Quili Malal, Ramón Castro y Villa del Puente Picún Leufú.
 

Obras en ejecución 

Pavimentación de la Ruta 23. Tramo 1 Pino Hachado Ruta Nacional 242-empalme Ruta 13 Paraje Litrán. Son 38 kilómetros, inversión estimada de $15.500 millones y una finalización estimada en abril del 2027.

Ruta 23 tramo Pino Hachado-Paraje Litrán


Pavimentación de la Ruta 23. Tramo 2 Paraje Litrán-Puesto Jara. Son 22 kilómetros, inversión estimada de $11.600 millones y una finalización estimada en diciembre del 2026.


Pavimentación de la Ruta 23. Tramo 3 Puente Río Aluminé-Pilo Lil-Puente Rahue. Son 37 kilómetros, inversión estimada de $12.400 millones y una finalización estimada en diciembre del 2027.


Pavimentación de la Ruta 46. Tramo Arroyo Coloco-empalme Ruta 24. Son 22 kilómetros, inversión estimada de $23.800 millones y una finalización estimada en septiembre del 2027.

Ruta 46 tramo Arroyo Coloco-empalme Ruta 24


Pavimentación de la Ruta 11. Tramo empalme Ruta 13-puente Arroyo Las Animas Moquehue. Son 13 kilómetros, inversión estimada de $17.000 millones y una finalización estimada en septiembre del 2027.
 

Ruta 11 tramo empalme Ruta 13

Obras proyectadas 

Ruta 46. Pavimentación total de la Cuesta del Rahue para fortalecer la conexión entre Zapala, Aluminé y la Ruta 23.
 

Obras finalizadas 

Repavimentación de la Ruta 46. Tramo desde empalme Ruta Nacional 40 hasta empalme Ruta 24 (acceso a Las Coloradas). Fueron 51 kilómetros con una inversión estimada de $12.000 millones.


Repavimentación de la Ruta 23. Tramo desde empalme Ruta 46 hasta Aluminé. Son 23 kilómetros.

Repavimentación de la Ruta 23

