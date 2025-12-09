Las negociaciones paritarias entre el Gobierno de Neuquén y los sindicatos de la Provincia avanzan a paso firme en lo que tiene que ver con sellar la pauta salarial del 2026.



En los últimos días, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) ya firmaron los respectivos acuerdos salariales con el Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa.



Los mismos incluyen una actualización salarial por Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero y junio; el pago de una suma extraordinaria de 350.000 pesos; una compensación por ropa de trabajo y un incremento en las Asignaciones Familiares, entre otros puntos.



De acuerdo a lo que pudo saber MejorInformado, en los próximos días también se rubricará un acuerdo de características similares con la Unión Neuquina de Agentes Viales (UNAVP).



Sin embargo, hay un gremio que decidió rechazar la misma propuesta que se le presentó a ATE. Se trata de la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATEN), organización liderada por Marcelo Guagliardo a nivel provincial y por Angélica Lagunas en el plano de la Capital.



Con respecto a los reclamos concretos del gremio educativo, los mismos tienen que ver con duplicación del básico docente, que deje de existir el presentismo docente como un plus y que se adhiera al sueldo de base, y que el IPC sea para todo el año y mensualizado y que tome en cuenta los costos de los alquileres, los servicios, los alimentos, etcétera.



De acuerdo a la información a la que pudo acceder este medio, también ATEN exige al Gobierno de Figueroa boleto educativo docente y funcionamiento del Sistema Integrado de Salud Ocupacional (SISO).



ATEN llevará adelante un paro este jueves 11 de diciembre que fue aprobado en el marco de las asambleas, mientras aguarda por una nueva convocatoria a paritarias para que pueda destrabarse el conflicto salarial.



Fuentes del Ministerio de Gobierno que lidera Jorge Tobares, encargado de llevar adelante las negociaciones con los gremios estatales, confiaron a MejorInformado que todavía no hay novedades respecto a una convocatoria a paritarias con ATEN.



