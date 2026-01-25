Un vecino del Alto Valle que viajaba desde Allen hacia Bahía Blanca sufrió un accidente en la Ruta 22 que podría haber sido una tragedia. El episodio fue el sábado a la mañana, cuando una Renault Kangoo se despistó y terminó volcando en cercanías a Choele Choel.

En el vehículo viajaba un hombre, de alrededor de 40 años, quien había emprendido el viaje desde Allen hacia la localidad bonaerense. Según relató a las autoridades, todo se desencadenó luego de realizar una maniobra de adelantamiento: al intentar retomar su carril, el vehículo sufrió un desperfecto en la rueda trasera derecha, lo que le hizo perder el control, despistarse hacia la banquina y volcar.

El hecho tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 955, en las cercanías de Choele Choel (en dirección a Río Colorado).

Pese a la violencia del impacto, el rodado quedó nuevamente sobre sus cuatro ruedas, con el frente en sentido contrario al de circulación y el conductor fue asistido por personal de salud, quienes corroboraron que no presentaba lesiones de gravedad.