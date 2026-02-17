Una mujer caminaba armada con un revólver por las calles de Fernández Oro y fue detenida por la Policía de Río Negro. El arma fue secuestrada en el acto y dos personas terminaron demoradas tras un operativo que se activó por un llamado desesperado al 911 luego de una pelea de vecinos.

El episodio ocurrió el domingo, cerca de las 13, en la denuncia detallaron que en la zona de calle Ara San Juan se estaba desatando un fuerte altercado con amenazas de muerte. Pero no era una pelea más. Según la advertencia, una de las personas involucradas tenía un arma de fuego.

La información encendió todas las alarmas. Un móvil de la Comisaría 26° salió disparado hacia el lugar. En cuestión de minutos, los uniformados llegaron a la esquina de Ara San Juan y Rawson, donde detectaron a dos personas que coincidían con la descripción aportada.

La tensión se cortaba con cuchillo. Los efectivos observaron que una mujer llevaba en sus manos un objeto plateado. Al notar la presencia policial, intentó esconderlo entre su ropa en un movimiento rápido, casi desesperado. No alcanzó.

Los policías actuaron sin titubeos. Interceptaron al grupo y realizaron un palpado preventivo ante la sospecha concreta de que portaba un arma. La confirmación fue inmediata: en la cintura llevaba un revólver plateado listo para ser utilizado.

El arma fue secuestrada en el acto. La mujer y el hombre que la acompañaba, ambos mayores de edad, fueron trasladados a la unidad policial para su identificación y el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes. También intervinieron los peritos especializados para avanzar con la causa.