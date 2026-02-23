Este 23 de febrero comienza el juicio contra Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrida el 16 de mayo de 2022 tras un incendio en el departamento del acusado en el barrio de Belgrano, Buenos Aires.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 será el encargado de juzgar a Pettinato, acusado de haber provocado el incendio que terminó con la vida del médico. Los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle presidirán el debate oral.

El tiempo que podría estar preso Pettinato

La causa imputa a Pettinato el delito de estrago doloso seguido de muerte, con una pena prevista que va de 8 a 20 años de prisión. Según la investigación, el acusado habría iniciado el fuego “a sabiendas del peligro que ello implicaba para los bienes propios y ajenos, para la vida de los habitantes del edificio y sobre todo de Melchor Rodrigo, quien estaba allí dormido e imposibilitado de reaccionar en caso de que el fuego se descontrolara, como efectivamente ocurrió”.

El juicio se desarrollará en modalidad virtual, por lo que Pettinato no estará presente físicamente durante las seis audiencias previstas. Se espera que varios testigos declaren y que el acusado pueda brindar su versión durante el proceso, que se extenderá entre el 23 de febrero y el 30 de marzo, con audiencias los días lunes.

El Ministerio Público Fiscal estará representado por la Fiscalía N° 14, a cargo del fiscal Fernando María Klappenbach y con la intervención del auxiliar fiscal Francisco Figueroa.

Originalmente, el debate oral y público estaba programado para comenzar en septiembre de 2025, pero se adelantó a febrero debido a la renuncia de un magistrado suplente.

Del incendio al juicio

El trágico incendio se desató pasadas las 23:00 horas del 16 de mayo de 2022 en el departamento ubicado en el piso 22 “F” de un edificio en Aguilar al 2300. Melchor Rodrigo, que además de ser paciente era amigo de Pettinato, se encontraba en el lugar cuando se inició el fuego.

Juicio a Felipe Pettinato por incendio fatal que mató a su neurólogo

Pettinato salió al pasillo solicitando ayuda para controlar las llamas y rescatar a Rodrigo. Pese a la asistencia de un vecino, los bomberos encontraron al médico sin vida en el living, con graves quemaduras en las piernas.

La autopsia confirmó que Melchor Rodrigo falleció a causa de “quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal”, además de “congestión, edema y hemorragia pulmonar”.