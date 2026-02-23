A pocas horas del estreno de Gran Hermano Generación Dorada, una filtración alteró por completo el clima previo al debut. Cuando la producción de Telefe todavía sostiene el hermetismo, en redes comenzó a circular un listado que expone quiénes serían los jugadores que ingresarán a la casa más famosa del país.

La información se habría originado en una cuenta de X creada recientemente, donde se difundieron imágenes promocionales similares a las que se utilizan para las placas de nominación. Ese detalle fue suficiente para que la supuesta lista se viralizara en cuestión de minutos y generara un intenso debate entre seguidores del reality.

Entre los nombres que trascendieron aparece Andrea del Boca, una figura histórica de la televisión argentina que, de confirmarse, marcaría un giro fuerte en el perfil del programa. También se menciona a Brian Sarmiento, exfutbolista acostumbrado a la exposición mediática y a las declaraciones picantes.

El listado incluye además a Emmanuel Di Gioia, recordado por su paso por el reality en 2007, y a Solange Gómez, ex participante de la edición 2011. La presencia de ex jugadores sugiere una temporada con estrategias más afiladas y conocimiento previo de las dinámicas internas del juego.

Otros nombres que circularon son Kennys Palacios, estilista de celebridades; Divina Gloria, vedette emblemática; Daniela De Lucía, periodista; Juanicar, actor vinculado a producciones recientes; Lolo, hermana de Julieta Poggio; Franco, pareja de Lizardo Ponce; La Pincoya, figura controversial del reality chileno; y Yanina Zilli, vedette de los años noventa.

La combinación de celebridades, exparticipantes y figuras con recorrido mediático corto anticipa una edición que apostaría desde el inicio al cruce directo y a la construcción de alianzas fuertes. Con el formato de ingreso dividido en dos grupos, la tensión podría instalarse desde la primera gala por los impactos que se generarían desde el comienzo.

Por el momento, la producción no confirmó ni desmintió la nómina difundida. Sin embargo, la filtración ya logró su efecto: aumentar la expectativa antes del lunes 23 de febrero. Si estos nombres se confirman, Gran Hermano Generación Dorada promete una temporada atravesada por la experiencia, la exposición y la estrategia desde el primer día.