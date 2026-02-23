Este lunes, la icónica conductora Mirtha Legrand soplará sus 99 velitas en una celebración que combinará la calidez familiar con la presencia de renombradas figuras del espectáculo argentino.

El festejo tendrá lugar en la residencia de su hija, Marcela Tinayre, ubicada en el exclusivo Barrio Parque de Buenos Aires, un lugar que cada año alberga esta reunión íntima que ya se ha convertido en un clásico esperado por allegados y prensa.

Entre los invitados confirmados se encuentran personalidades como Susana Giménez, Adrián Suar y Pablo Codevila, quienes compartirán la mesa para rendir homenaje a la conductora, reconocida como la máxima estrella de la televisión argentina.

La organización del evento está a cargo de Ramiro Arzuaga, colaborador de Mirtha desde hace más de una década, responsable de coordinar cada detalle para que la velada sea inolvidable.

Además, la diva lucirá dos cambios de vestuario diseñados por Iara Alta Costura y Claudio Cosano, aunque los colores que elegirá para la ocasión aún se mantienen en secreto.

El cumpleaños de Mirtha Legrand trasciende lo personal para convertirse en un evento nacional, que refleja la admiración y el afecto que genera tras más de 70 años en la pantalla chica.

Su trayectoria y vigencia en la cultura argentina hacen de esta celebración un homenaje a una vida dedicada al espectáculo y a la televisión, consolidando su lugar como una leyenda viva del país.