En las próximas horas, dos osos y una tigresa serán trasladados desde el ex zoológico de Luján, clausurado hace cinco años, hacia santuarios en Europa que simulan su entorno natural para garantizar su bienestar.

Los dos osos serán enviados a un santuario ubicado en Belitsa, Bulgaria, gestionado por la organización Four Paws en conjunto con la Fundación Brigitte Bardot. Por su parte, la tigresa será trasladada a un refugio en Amsterdam.

El traslado contempla un recorrido inicial por la Ruta 6 hasta Cañuelas, con una parada en Las Heras para realizar revisiones veterinarias. Posteriormente, los animales serán conducidos hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde partirán en aviones de carga.

El vuelo que transportará a los osos partirá aproximadamente a las 15:10 y llegará a Sofía, Bulgaria, a las 22:40. Después, los osos continuarán su trayecto por vía terrestre hasta el santuario de Belitsa, donde deberán pasar por un período de cuarentena antes de comenzar su proceso de rehabilitación.

Este operativo representa la segunda etapa de una misión que inició con la evaluación y atención veterinaria de 62 animales que permanecían en el ex zoológico.