La Justicia de Neuquén formuló cargos contra un hombre acusado de privar ilegalmente de la libertad y agredir físicamente a su pareja en un violento episodio ocurrido días atrás en la ciudad de Zapala. Tras la audiencia judicial, se dispuso su prisión domiciliaria por diez días, bajo estrictas medidas de control.

La acusación fue presentada por el asistente letrado Eduardo Dedominichi, quien atribuyó al imputado —identificado por sus iniciales O.A.A.C.E.— el delito de privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia, en calidad de autor.

De acuerdo con la teoría del caso expuesta por la fiscalía, el episodio ocurrió el 20 de febrero alrededor de las 13 en una vivienda donde el acusado convivía con la víctima, una joven de 19 años.

Según la investigación preliminar, tras una discusión la mujer manifestó su intención de retirarse hacia la casa de su madre, momento en el que el imputado le habría impedido salir del domicilio. Siempre según la acusación, el hombre la empujó hacia una habitación, cerró la puerta y restringió su libertad de movimiento.

Durante ese lapso, la víctima habría sido agredida mediante golpes de puño, patadas, mordeduras y arañazos, permaneciendo acorralada hasta la llegada de la Policía, que intervino luego de un llamado al 101 realizado por una familiar. Profesionales médicos constataron posteriormente lesiones de carácter leve.

Medidas judiciales y control electrónico

La jueza Vanesa Macedo Font dio por formalizada la investigación penal preparatoria y fijó un plazo de dos meses para su desarrollo, un período menor al solicitado por la fiscalía.

En relación con las medidas cautelares, la magistrada consideró el riesgo para la integridad de la víctima y la cercanía entre los domicilios, por lo que ordenó la prisión domiciliaria del imputado en la vivienda de su madre.

La resolución incluye custodia policial permanente, colocación de tobillera electrónica y la prohibición absoluta de contacto con la joven por cualquier medio.

La situación procesal del acusado será revisada en una nueva audiencia prevista para el próximo 2 de marzo.

Con la formulación de cargos quedó oficialmente iniciada la etapa de investigación, durante la cual el Ministerio Público Fiscal deberá reunir pruebas y avanzar en la reconstrucción del hecho denunciado.

Mientras tanto, las medidas dispuestas buscan garantizar la protección de la víctima y evitar cualquier tipo de acercamiento o intimidación durante el proceso judicial.