La tormenta registrada el lunes en la región del Alto Valle dejó importantes daños en varias calles. Este martes, una camioneta quedó atrapada en la calle Severa Oses, en Centenario, debido al hundimiento del asfalto provocado por un caño roto que no fue reparado a tiempo.

Vecinos del sector explicaron que, con la lluvia, el estado de la calle empeoró considerablemente, volviéndose intransitable. Advirtieron que si no se realiza una intervención urgente, otros vehículos podrían quedar atrapados en el mismo lugar.

Según informó Centenario Digital, los residentes pidieron a las autoridades municipales que tomen medidas inmediatas para reparar los daños y señalizar la zona. De lo contrario, temen que se repitan accidentes similares en los próximos días, especialmente con la posibilidad de nuevas lluvias.