El pasado lunes por la noche, el cielo de Santiago del Estero se iluminó con un fenómeno poco habitual al paso visible de los satélites Starlink. Vecinos de la provincia y de otras regiones del país pudieron observar a simple vista una fila ordenada de puntos luminosos desplazándose de manera constante y alineada.

El espectáculo comenzó poco después de las 21:00 y rápidamente generó sorpresa entre quienes capturaron el momento en videos y fotografías que luego circularon en redes sociales. El fenómeno no se limitó a Santiago del Estero, ya que varios puntos del territorio argentino reportaron la presencia del tren de satélites durante varios minutos.

Los satélites, lanzados por la empresa de internet satelital Starlink, se mostraron especialmente visibles debido a que aún se encuentran muy próximos entre sí en su órbita, proceso en el que reflejan con mayor intensidad la luz solar. Expertos en astronomía señalan que esta etapa ocurre justo después del lanzamiento, cuando los satélites están en proceso de elevar su órbita.

La visibilidad de los satélites

Según los especialistas, "los satélites de Starlink suelen verse más brillantes en las primeras horas o días posteriores a su lanzamiento". A medida que se separan progresivamente, se vuelven menos perceptibles a simple vista. Este detalle explica la espectacularidad del tren de satélites observado recientemente.

Para quienes deseen presenciar este tipo de eventos, no es necesario contar con telescopios ni equipamiento especial. Solo basta con observar el cielo en el horario indicado y, preferentemente, ubicarse en lugares con baja contaminación lumínica para una mejor visualización.

Este fenómeno, que se repite con cada nuevo lanzamiento de Starlink, continúa fascinando a miles de personas en Argentina y en todo el mundo, transformando el cielo nocturno en un espectáculo inesperado y cautivador.