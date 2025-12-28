Un grave siniestro vial se registró en las últimas horas sobre la Ruta Nacional 40, en jurisdicción de Chos Malal, cuando un camión que trasladaba animales hacia un campo de veranada protagonizó un vuelco tras quedarse sin frenos.

Según se informó desde FM Patagonia de Chos Malal, el transporte llevaba 30 vacunos y dos equinos al momento del accidente. Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado y el camión terminó volcando sobre la cinta asfáltica.

A pesar de la magnitud del vuelco, solo uno de los equinos murió, como consecuencia del fuerte impacto de la jaula contra el asfalto. El vehículo recorrió varios metros fuera de control y finalizó su marcha sobre la banquina de la ruta.

En cuanto a los ocupantes del camión, se supo que ambos sufrieron traumatismos leves producto del impacto y fueron asistidos en el lugar por personal de salud.

En el operativo de emergencia trabajaron efectivos de la Policía, Bomberos Voluntarios y personal del Hospital Gregorio Álvarez de Chos Malal, quienes intervinieron para asegurar la zona, asistir a los heridos y controlar la situación sobre la traza nacional.

Por el momento, no se brindaron precisiones sobre el estado del resto de los animales transportados. El hecho quedó bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del siniestro.